В Москве задержали военного, который выкрикивал 'Слава Украине'

Против военного и его товарища, выкрикивавших украинские лозунги, уже открыли дела.

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В Москве задержали военного за украинские лозунги / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В сети распространяется информация о том, что в столице страны-агрессорки России задержали российского военнослужащего, который вместе с другом кричал "Слава Украине". Мужчины взобрались на крышу дома и начали выкрикивать проукраинские лозунги.

Известно, что 1 июля двое мужчин залезли на крышу здания и начали выкрикивать украинские лозунги. После этого они начали бросать в прохожих подручные предметы. Инцидент произошел на Кудринской площади. Российские телеграмм-каналы заявляют, что против мужчин уже открыли дело, передает 24 Канал.

Местные прохожие сразу вызвали полицию, которые задержали "нарушителей". Как выяснилось, хулиганами оказались уроженцы Челябинской области - 27-летний Денис Волков и 25-летний Станислав Механцев.

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На Волкова составили протокол за "дискредитацию российской армии", а вот его вторую - повезло меньше. Механцев - военнослужащий и сейчас служит в Москве. Против него уже открыли производство и передали дело в военную комендатуру.

Напомним, что дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны. Екатерина Соловьева открыто критикует войну и власть, призывает помогать Украине и россиянам, которые хотят избежать мобилизации.

Стало известно, что в Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища. В столице страны-агрессора Российской Федарции Москве в подвалах жилых домов уже появились инструкции по эвакуации и сбору тревожных чемоданчиков.

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