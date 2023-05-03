В Херсоне оккупанты обстреляли гипермаркет: есть жертвы и раненые

В среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли "Эпицентр" - единственный работающий гипермаркет в Херсоне. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате вражеского обстрела три человека погибли, еще пятеро - получили ранения. Пострадали работники и посетители заведения.
Все оперативные службы на месте и оказывают помощь людям.
"С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", - отметил глава МВД Игорь Клименко.
По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел по Херсону. Повреждены также жилые дома, линии электропередач и газопровод.
Как известно, это не первый раз, когда российские оккупанты бьют по месту скопления обычных гражданских. Летом 2022 года РФ нанесла ракетный удар по торговому центру в Кремечуге. На тот момент в ТЦ находились больше тысячи людей. Одна из ракет несла в себе 900 килограммов взрывчатки. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.
Как сообщал Главред, вночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.
Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.
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