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Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

Юлия Куришко
5 июля 2023, 02:45
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Валериюс Полковниковас скончался в больнице после полученного ранения под Бахмутом.
Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице
Доброволец из Литвы скончался после полученных ранений / коллаж: Главред, фото: facebook / kinoshnikas

Друг погибшего Рокас Паулюкайтис сообщил о смерти литовского добровольца, который умер в одной из больниц Киева 3 июля.

"Я получил печальное известие. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений скончался Валериюс Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость", - об этом в Facebook написал друг погибшего, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис.

Он также призвал помочь родителям погибшего, которые находятся в затруднительном материальном положении.

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Как сообщает LRT, Полковниковас воевал в Украине несколько месяцев.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в соцсетях также сообщил о смерти литовского добровольца, но впоследствии удалил пост. Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что сотрудники посольства в Украине выехали в больницу, где получили подтверждение о смерти гражданина Литвы.

По данным министерства, посольство не располагает информацией о том, что погибший гражданин Литвы скончался от полученных травм. Сейчас литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и правоохранительными органами.

Потери на войне

Напомним, что на фронте погиб опытный разведчик "Месси". Леонид Краснов умел обращаться со всеми огневыми средствами-от автомата до переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

На войне погиб 36-летний снайпер - две маленькие девочки остались без папы. Владимир Ткаченко был стрелком-снайпером четвертого десантно-штурмового отделения второго взвода седьмой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

На фронте погиб 24-летний воин, предсказавший свою смерть. Когда защитник приезжал в отпуск с фронта, то сказал, что больше не вернется. Эти слова стали пророческими.

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