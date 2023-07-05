Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

Валериюс Полковниковас скончался в больнице после полученного ранения под Бахмутом.

https://glavred.info/ukraine/poluchil-raneniya-v-bahmute-dobrovolec-iz-litvy-skonchalsya-v-bolnice-10483129.html Ссылка скопирована

Доброволец из Литвы скончался после полученных ранений / коллаж: Главред, фото: facebook / kinoshnikas

Друг погибшего Рокас Паулюкайтис сообщил о смерти литовского добровольца, который умер в одной из больниц Киева 3 июля.

"Я получил печальное известие. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений скончался Валериюс Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость", - об этом в Facebook написал друг погибшего, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис.

Он также призвал помочь родителям погибшего, которые находятся в затруднительном материальном положении.

видео дня

Как сообщает LRT, Полковниковас воевал в Украине несколько месяцев.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в соцсетях также сообщил о смерти литовского добровольца, но впоследствии удалил пост. Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что сотрудники посольства в Украине выехали в больницу, где получили подтверждение о смерти гражданина Литвы.

По данным министерства, посольство не располагает информацией о том, что погибший гражданин Литвы скончался от полученных травм. Сейчас литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и правоохранительными органами.

Потери на войне

Напомним, что на фронте погиб опытный разведчик "Месси". Леонид Краснов умел обращаться со всеми огневыми средствами-от автомата до переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

На войне погиб 36-летний снайпер - две маленькие девочки остались без папы. Владимир Ткаченко был стрелком-снайпером четвертого десантно-штурмового отделения второго взвода седьмой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

На фронте погиб 24-летний воин, предсказавший свою смерть. Когда защитник приезжал в отпуск с фронта, то сказал, что больше не вернется. Эти слова стали пророческими.

Больше военных новостей: