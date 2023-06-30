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"Я оттуда не вернусь!": на фронте погиб 24-летний воин, который предсказал свою смерть

Алина Дембицкая
30 июня 2023, 19:30 обновлено 30 июня, 19:30
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Когда защитник приезжал в отпуск с фронта, то сказал, что больше не вернется. Эти слова стали пророческими.
Василий Григоренко
На фронте погиб 24-летний Василий Григоренко / Коллаж: Главред, фото: Facebook

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 24-летний защитник Василий Григоренко. Защитник служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Героя похоронили в его родном селе Новопетровка Одесской области.

"Сегодня Великомихайловская община провела в последний путь Василия Григоренко, сына Украины, воина, патриота, который отдал жизнь за нас, за нашу волю, нашу землю. Разрывается материнское сердце, боль и грусть. Словами трудно заживить в сердце болезненную рану утраты, ведь смерть самого родного человека – это большое горе и страшное испытание", - сообщили в Великомихайловской общине.

Василий был выпускником Новопетровского лицея. Руководитель заведения Екатерина Лаптиенко рассказала о своем последнем разговоре с защитником, когда тот приезжал в отпуск с фронта. Василий долго рассказывал о фронте, о своих собратьях, очень волновался, а потом сказал, что больше не вернется.

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"Его слова обожгли душу: "Я оттуда не вернусь!". И мои успокоительные: "Васька, все будет хорошо. Будь спасен Богом". Его большие глаза набрались слез, махнул рукой и сказал: "Украину не отдадим!". Спасибо за Украину, Василий! Ты Герой, а Герои не умирают!", - написала Екатерина Лаптиенко в Facebook.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

Больше новостей о погибших защитниках:

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