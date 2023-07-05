Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

Литовский глава выразил надежду, что решения принятые на саммите "не разочаруют украинцев".

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В Вильнюсе проведут саммит НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Литовский глава выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский после приезда в Вильнюс "обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает в своих планах - максимум, но уж точно получит многое", передает LRT.

Президент подчеркнул, что не стал бы так категорически формулировать, что Украина не получит приглашение в НАТО после войны "в той или иной форме", ведь, по его словам, это именно то, что сейчас обсуждается в Альянсе.

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"У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать", - добавил Науседа.

По его мнению, успех будет означать, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году. Он уточнил, что отдельные государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

"Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас продолжается диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом", - резюмировал Науседа.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО. ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности для украинского государства, подчеркнул Шольц.

Зеленский призвал Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО. По мнению Зеленского, именно президент США-это тот человек, который принимает решение относительно того, будет Украина в НАТО, или нет.

Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО. Сейчас Украина вместе с партнерами готовится к саммиту НАТО, который запланирован на лето в Вильнюсе. Уже сейчас стороны прорабатывают содержание встречи.

У Зеленского назвали условие, при котором президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс. Если на саммите в Вильнюсе не будет достигнут результат, то президенту Украины не имеет смысла и не стоит тратить время на такую поездку, подчеркнул Жовква.

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