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Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО

Анна Ярославская
4 июля 2023, 06:43 обновлено 4 июля, 06:49
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По мнению Зеленского, именно президент США - это тот человек, который принимает решение касательного того, будет Украина в НАТО, или нет.
Владимир Зеленский, Джо Байден,
Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Об этом глава государства заявил в интервью CNN, полная версия которого еще не опубликована.

"Он — за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас (необходимо официальное приглашение в НАТО – ред.), это очень важно", - сказал Зеленский.

По мнению украинского лидера, именно президент США - это тот человек, который принимает решение касательного того, будет Украина в НАТО, или нет.

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Зеленский также отметил, что он понимает, что в реальности Украина не сможет вступить в альянс, пока идет война — но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – заявил президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе

С 11 по 12 июля в столице Литвы состоится саммит НАТО. Известно, что его посетит Джо Байден. Если Украина получит официальное приглашение в НАТО, то, вероятно, это произойдет на саммите в Вильнюсе.

Президент Владимир Зеленский планирует лично посетить июльский саммит НАТО в Вильнюсе, но это зависит от того, получит ли Украина удовлетворительный результат от этого. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что во время летнего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос Украины будет на повестке дня. Столтенбрег отметил, что эта программа поможет Украине перейти от советских стандартов к современному "натовскому" типу вооружения. Кроме того, члены НАТО на летнем саммите намерены обсудить вопрос усиления обороны стран-членов Альянса. В частности, речь пойдет об увеличении бюджетов на оборону.

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