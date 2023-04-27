Саммит НАТО в Вильнюсе: Столтенберг сделал важное заявление для Украины

Во время летнего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос Украины будет на повестке дня. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, члены Альянса планируют согласовать многолетнюю программу для Украины.
На брифинге с премьер-министром Люксембурга, 27 апреля, Столтенбрег отметил, что эта программа поможет Украине перейти от советских стандартов к современному "натовскому" типу вооружения.
"Я также ожидаю, что на Вильнюсском саммите члены Альянса согласуют многолетнюю программу. Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от советских стандартов, доктрин оборудования к стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить полную взаимосовместимость с НАТО. Поэтому мы продолжим, и мы встретились на прошлой неделе и обсудили в Рамштайне конкретные требования относительно того, как продолжать оказывать военную поддержку Украине", – отметил генсек.
Кроме того, члены НАТО на летнем саммите намерены обсудить вопросы усиления обороны стран-членов альянса. В частности, речь пойдет об увеличении бюджетов на оборону.
"Так как в более опасном мире мы должны инвестировать больше и лучше в нашу оборону", – подчеркнул он.
Отметим, что саммит стран НАТО должен пройти в Вильнюсе 11-12 июля.
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Вступление Украины в НАТО
20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.
"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - сказал Столтенберг.
Позже генсек НАТО заявил, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. При этом Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.
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