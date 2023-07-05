США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, он встречался с американскими чиновниками, когда ему позвонили и сообщили об уничтожении Кинжала.

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Китайский представитель, говорит Резников, отказался глядеть на доказательства сбития "Кинжала" / коллаж Главред, фото УНИАН и Paul Ronzheimer / twitter.com/

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что специальный посланник КНР по делам Евразии Ли Хуэй сомневался, что американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot удалось сбить под Киевом русскую ракету модели "Кинжал" Х-47. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Financial Times.

По словам Резникова, он встречался с американскими чиновниками, когда ему позвонили и сообщили об уничтожении Кинжала. Он сразу же сказал об этом американцам. "Невероятно", — радостно сказал в ответ один из чиновников из США.

Когда силы украинской ПВО вскоре сбили еще несколько "Кинжалов" в мае, с визитом в Украину приезжал спецпосланник КНР по делам Евразии Ли Хуэй. По словам украинских дипломатов, он тоже мог поверить, что ракеты удалось сбить с помощью ЗРК Patriot.

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"Я предложил: если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал ему Резников. Но Ли Хуэй, по его словам, уехал из Киева, так и не просмотрев на них.

Ситуация с уничтожением украинской ПВО ракеты "Кинжал"

В мае 2023 года во время очередного обстрела столицы русскими оккупантами, ВСУ удалось сбить русскую ракету "Кинжал".

В Минобороны РФ страны-агрессора тут же заявили - мол, "Кинжал" якобы попал по системе Patriot и уничтожил ее.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на такое утверждение спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – написали украинские офицеры.

Затем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат успокоил украинцев, объяснив, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.

"Я хочу сказать: не переживайте за судьбу Patriot", - сказал он.

18 мая заместитель спикера Пентагона Сабина Сингх сообщила, что систему ПВО Patriot уже починили. Она находится в полной боевой готовности.

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