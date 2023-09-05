Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

Со стороны оккупантов может произойти волна "жестов доброй воли", ведь третья линия обороны захватчиков – тыловая, и она не имеет особой защиты.

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Армия РФ совершила парад ошибок на фронте, считает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Страна-агрессор Россия совершила "парад ошибок" на фронте, это поможет украинским военным прорвать вторую линию обороны российской оккупационной армии.

Захватчики активно сжигали резервы своей второй линии обороны для того, чтобы удержать первую линию. Но первая линия, которую защитники Украины уже прорвали, была направлена лишь на то, чтобы затормозить и истощить наступательные силы. Такое мнение высказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет "Обозреватель".

Он отмечает, что, совершив такую ошибку, оккупанты просто истощили свои стратегические ресурсы. Поэтому сейчас прорыв украинскими военными второй линии обороны захватчиков реален.

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"Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ (Силы обороны Украины – ред.), поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень помогут. Россиянам уже очень трудно удержать вторую линию", – сказал Коваленко.

В то же время военный эксперт прогнозирует, что со стороны оккупантов может произойти волна "жестов доброй воли", ведь третья линия обороны захватчиков – тыловая, и она не имеет особой защиты.

"Я думаю, до конца сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя", – добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

В Минобороны сообщили о новом успехе ВСУ на юге – выбили врага и закрепляются на двух направлениях. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Она уточнила, что за последние несколько дней в ходе ведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что один день войны стоит для Украины 100 миллионов долларов. В основном это государственные средства, а не волонтерские сборы.

Напомним, генерал спрогнозировал мощный прорыв ВСУ. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что ВСУ смогут прорвать вторую линию обороны россиян, поскольку она слабее первой, которую они уже преодолели.

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