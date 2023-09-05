УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

Алёна Воронина
5 сентября 2023, 04:05
45
Со стороны оккупантов может произойти волна "жестов доброй воли", ведь третья линия обороны захватчиков – тыловая, и она не имеет особой защиты.
Украинские военные, Александр Коваленко
Армия РФ совершила парад ошибок на фронте, считает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Страна-агрессор Россия совершила "парад ошибок" на фронте, это поможет украинским военным прорвать вторую линию обороны российской оккупационной армии.

Захватчики активно сжигали резервы своей второй линии обороны для того, чтобы удержать первую линию. Но первая линия, которую защитники Украины уже прорвали, была направлена лишь на то, чтобы затормозить и истощить наступательные силы. Такое мнение высказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет "Обозреватель".

Он отмечает, что, совершив такую ошибку, оккупанты просто истощили свои стратегические ресурсы. Поэтому сейчас прорыв украинскими военными второй линии обороны захватчиков реален.

видео дня

"Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ (Силы обороны Украины – ред.), поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень помогут. Россиянам уже очень трудно удержать вторую линию", – сказал Коваленко.

В то же время военный эксперт прогнозирует, что со стороны оккупантов может произойти волна "жестов доброй воли", ведь третья линия обороны захватчиков – тыловая, и она не имеет особой защиты.

"Я думаю, до конца сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя", – добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

В Минобороны сообщили о новом успехе ВСУ на юге – выбили врага и закрепляются на двух направлениях. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Она уточнила, что за последние несколько дней в ходе ведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что один день войны стоит для Украины 100 миллионов долларов. В основном это государственные средства, а не волонтерские сборы.

Напомним, генерал спрогнозировал мощный прорыв ВСУ. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что ВСУ смогут прорвать вторую линию обороны россиян, поскольку она слабее первой, которую они уже преодолели.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России Александр Коваленко контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

04:05 Украина
Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

22:39 Украина
ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

22:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:40

Спецоперация в тылу РФ: разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом

04:05

Армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак – Коваленко

03:10

Бывшая жена Потапа раскрыла суммы, которые тратит в месяц

02:42

"Тиран, нарцисс и насильник": экс-жена Войтенко обвинила его в домашнем насилии

02:12

Как восстановить старый ржавый инструмент: прослужит еще не один год

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
01:39

Можно ли сажать тую возле дома: развенчаны мифы "кладбищенского дерева"

00:14

Умер рок-звезда и исполнитель песен из мультфильма "Шрек"Видео

00:11

Взрывная оптическая иллюзия: только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд

04 сентября, понедельник
23:34

В две области Украины все чаще пытается проникнуть ДРГ: в ГПСУ раскрыли подробности

Реклама
22:54

Встреча диктаторов: Ким Чен Ын поедет к Путину, чтобы обсудить поставку оружия РФ

22:47

Тает во рту: готовим воздушный низкокалорийный яблочный пирог

22:39

Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

22:25

У победителя Шансу и Голосу країни произошло несчастье в семье

22:24

ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

22:14

Денис Казанский. Почему заскулили российские военкорыВидеоблоги

22:04

"Хорошие русские" просто сидят и ждут, когда Путина победим мымнение

21:54

Netflix случайно "похоронил" в своем сериале украинского поэта: тот отреагировал

21:42

Переговоры Эрдогана и Путина, зерновое соглашение и последствиямнение

21:38

В сентябре ожидается "курсовая качка": банкир сделал прогноз по стоимости валюты

20:35

Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана

Реклама
20:31

ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику

19:45

ВСУ получают огневое преимущество: раскрыты хитрости, к которым прибегают военные

19:31

Звезда Игры престолов разводится с мужем после 4 лет брака - СМИ

19:14

Пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина

18:36

Дамы вперед: Джонни Депп высказался про роман с Дженной Ортегой

18:31

Кулеба раскрыл, что Украина имеет доказательства падения дронов Shahed в Румынии

18:30

Не профессия: что означает слово "лікарша" в украинском языке - Авраменко ответил

18:11

Загадка для проверки на внимательность: только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд

18:06

Только 1% людей сможет ответить на вопрос этой викторины: сможешь ли ты

17:51

Перепутала флаг Украины с шарфом: Приходько жестко раскритиковала Ахеджакову

17:40

"Между РФ и Турцией война": на встрече Путина и Эрдогана произошел забавный казус

17:37

Эрдоган и Путин не смогли договориться о возобновлении "зерновой сделки"

16:40

Удивительно простой лайфхак, который поможет разгладить надоедливые пуговицы на одежде

16:36

Как раньше назывался Ивано-Франковск, Тернополь и Львов: неизвестная история названий

16:35

"Аллигатор" рухнул в Азовское море: потерпел крушение военный вертолет РФ Ка-52

16:26

В ООН возмутили новым заявлением о войне в Украине

16:18

Головокружительный салат за 7 минут: рецепт, который разметают за две секундыВидео

16:01

Пытались спасти собаку: в Кропивницком трагически погибли молодые супруги

15:53

ВСУ будут применять против оккупантов дроны с искусственным интеллектом

15:43

"Утопить весь ЧФ": в ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту

Реклама
15:42

Церковный праздник 5 сентября: что нельзя делать на Луппа Солунского

15:40

Голос країни-13: воин с академическим вокалом заставил тренеров трепетатьВидео

15:28

Только гении рассмотрят слово: оптическая иллюзия, которая проверит IQ менее чем за минуту

15:25

В России утверждают, что модернизировали Су-34 под "Кинжал"

14:52

"В направлении Азовского побережья": генерал спрогнозировал мощный прорыв ВСУ

14:49

Почему горчит жареная рыба: как спасти неудачное блюдо

14:38

День войны стоит Украине 100 миллионов долларов − Резников

14:30

Эрдоган встретился с Путиным и сделал громкое заявление насчет зерновой сделки

14:04

Ольга Сумская показала фото с Антониной Паперной

13:47

К чему снится кольцо: потеря предсказывает расставание

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять