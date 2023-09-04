Пытались спасти собаку: в Кропивницком трагически погибли молодые супруги

Муж с женой пытались вытащить собаку, упавшую в выгребную яму, но упали туда сами.

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В Кропивницком трагически погибли молодые супруги/ Facebook

В Кропивницком трагично погибли муж и жена Валерий и Юлия Чумаки при попытке спасти свою собаку. Пес упал в выгребную яму во дворе.

Когда хозяева пытались достать животное, то упали туда сами. Трагический случай подтвердила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко, сообщает "Суспільне".

Родные и друзья погибших сообщают в соцсетях, что трагедия произошла в собственном дворе семьи.

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Местное издание "Кіровоградська Правда" со ссылкой на знакомых супругов пишет, что супруги, упав в выгребную яму, погибли от ядовитых веществ и газов. У погибших остался сын.

Знакомая семьи рассказала, что погибшая занималась танцами. Также она была фотографом и праткикувала психологию.

"Она рассказывала постоянно, как любят собаку кане-корсо. О сыне... что он в них замечательный. О том, что любят с мужем путешествовать и как появляется возможность, то куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас", – рассказала знакомая семьи Наталья.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов. Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области.

Напомним, что на Житомирщине столкнулись 2 самолета, погибли 3 пилота. В авиакатастрофе погибли сразу 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

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