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Генсек ООН умоляет РФ вернутся к "зерновой сделке" и выдвинул новое предложение

Ангелина Подвысоцкая
24 июля 2023, 18:32 обновлено 24 июля, 19:20
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Антониу Гутерриш хочет предоставить России доступ к мировым рынкам, чтобы торговать удобрениями и продовольствием.
Гутерриш, Зеленский, Путин
ООН призывает Путина вернуться в "зерновую сделку" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

После того как российский диктатор Владимир Путин решил нагло выйти из "зерновой сделки", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш теперь пытается уговорить его вернуться. Об этом сообщает Askanews.

Гутерриш даже решил сделать Путину новое предложение по инициативе.

"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", - заявил генсек.

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Он планирует предоставить России доступ к мировым рынкам, чтобы торговать удобрениями и продовольствием. Таким образом, продовольственная безопасность будет "обеспечена для всех", говорит Гутерриш.

Генсек подчеркнул, что сейчас Россия и Украина играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.

РФ вышла из зерновой сделки и угрожает атаковать суда

Ранее сообщалось, что РФ наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки. 19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев срочно созывает Раду Украина-НАТО, на которой обсудят решение вопроса по "зерновому соглашению". Как сообщила позже пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, это заседание состоится в среду, 26 июля.

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