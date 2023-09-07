"Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев

Австрийские власти отказались высылать в Украину мужчин призывного возраста, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Об этом сообщает портал Exxpress со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел страны.
По словам неназванного представителя ведомства, власти будут относиться к запросам об экстрадиции как к "массовому посягательству на государственность Австрии".
Это была бы попытка вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не может на это пойти", - заявили в МВД.видео дня
Как пишет издание, сейчас в Австрии проживает 14 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 54 лет – "это примерно 28 батальонов для ВСУ".
Мобилизация в Украине
Недавно член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский заявил, что в Украину не будут массово экстрадировать мужчин из-за границы, уклонившихся от мобилизации. Он пояснил, что даже с юридической точки зрения нет процедуры массовой экстрадиции граждан. подобные решения принимаются индивидуально.
Вместе с тем Польша начала депортировать украинцев. Власти Польши передают Украине отдельных граждан, которые способствовали незаконному вывозу украинских мужчин за границу, подлежащих мобилизации. Решение об экстрадиции нарушителей принимает суд.
Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
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