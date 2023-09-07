"Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев

Власти этой страны относятся к запросам об экстрадиции украинцев как к массовому посягательству на ее государственность.

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Одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Австрийские власти отказались высылать в Украину мужчин призывного возраста, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Об этом сообщает портал Exxpress со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел страны.

По словам неназванного представителя ведомства, власти будут относиться к запросам об экстрадиции как к "массовому посягательству на государственность Австрии".

Это была бы попытка вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не может на это пойти", - заявили в МВД. видео дня

Как пишет издание, сейчас в Австрии проживает 14 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 54 лет – "это примерно 28 батальонов для ВСУ".

Мобилизация в Украине

Недавно член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский заявил, что в Украину не будут массово экстрадировать мужчин из-за границы, уклонившихся от мобилизации. Он пояснил, что даже с юридической точки зрения нет процедуры массовой экстрадиции граждан. подобные решения принимаются индивидуально.

Вместе с тем Польша начала депортировать украинцев. Власти Польши передают Украине отдельных граждан, которые способствовали незаконному вывозу украинских мужчин за границу, подлежащих мобилизации. Решение об экстрадиции нарушителей принимает суд.

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

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