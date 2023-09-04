Польша начала депортировать украинцев: кому светит возвращение в Украину

Для выдачи Украине мужчин, которые незаконно покинули страну, Киев должен выдать международный обвинительный акт против каждого из них.

https://glavred.info/world/polsha-nachala-deportirovat-ukraincev-komu-svetit-vozvrashchenie-v-ukrainu-10498048.html Ссылка скопирована

В Польше рассказали о высылке некоторых украинцев / Коллаж Главред, фото pixabay

Власти Польши передают Украине отдельных граждан, которые способствовали незаконному вывозу украинских мужчин за границу, подлежащих мобилизации.

Решение об экстрадиции нарушителей принимает суд. Об этом идет речь в публикации издания Rzeczpospolita.

В соответствии с соглашением с Украиной, Польша уже высылает граждан страны, которые участвуют в переправке нелегальных иммигрантов в Европу. При этом журналисты ссылаются на данные, полученные от польской Пограничной службы

видео дня

Вместе с тем авторы материала уточняют, что для выдачи Украине мужчин, которые покинули страну за взятку, Киев должен выдать международный обвинительный акт против каждого из них.

"Если мы останавливаем такого иностранца, например, за обычную проверку на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции – ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован", – объяснил инспектор Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Царка.

Количество украинцев призывного возраста в Польше

С 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев, говорится в сведениях Пограничной службы Польши.

"Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но если отнять выезды от въездов, то в Польше остается около 80 000 украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации. Сколько из них на самом деле соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно", – уточнила пресс-секретарь польской Пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

"Это значительная цифра для Украины, поскольку эти люди могли бы быть мобилизованы и пополнить ряды наших вооруженных сил, укрепив таким образом нашу оборону и безопасность", – добавил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федор Вениславский.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшили предельный возраст призывников. В начале мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил Польшу. Украина сражается не только за свою свободу, но и за Европу. Историческая поддержка Польши, которая вместе с Украиной стала настоящим европейским щитом, неоценима. Никаких разногласий между Варшавой и Киевом быть не должно. Нужно остудить эмоции и не дать политическим моментам испортить отношения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.