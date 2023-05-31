До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

В начале мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе".

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В Украине уменьшили возраст призывников до 25 лет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

В Минобороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, внесли изменения в законодательство по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников.

Верховная Рада Украины согласовала и уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

За соответствующее решение отдали 304 голоса, об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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В Украине уменьшили возраст призывников / скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.

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