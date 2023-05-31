До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

В Минобороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, внесли изменения в законодательство по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников.
Верховная Рада Украины согласовала и уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.
За соответствующее решение отдали 304 голоса, об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Читайте также:
Мобилизация в Украине
Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.
Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.
В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.
Больше интересных новостей: