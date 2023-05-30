'Нападение' дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территории

США подчеркнули, что против атаки на российские территории. Зато в МИД Британии считают, что Украина имеет право защищаться за пределами своих границ.

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Дроны атаковали Москву / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В США продолжают собирать данные об ударах беспилотников в Москве, произошедших 30 мая утром, и не одобряют атаки по российской территории.

В заявлении говорится, что США пока все еще собирают информацию о том, что произошло в столице РФ, и напоминается позиция Вашингтона, согласно которой, там не поддерживают удары по российской территории, передает Reuters заявление представителя Белого дома.

Как отметил пресс-секретарь Белого дома, что Вашингтон "сосредоточен на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории", и указал на российские атаки на Киев, на который в мае 17 раз нанесла удары беспилотниками или ракетами страна-агрессор Россия.

Реакция Британии на атаку по Москве

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли ответил на вопрос о сегодняшней атаке дронов на Москву, передает Sky News.

"Конечно, Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России проектировать силу в самой Украине", - сказал министр.

Клеверли отметил, что законные военные цели за рубежом Украины являются частью ее самообороны.

Атака дронов на Москву: что известно

Напомним, что 30 мая дроны атаковали Москву. В российской столице сообщают о попадании дронов в многоэтажки, из-за этого в РФ переполох из-за сильных взрывов.

В эпицентре взрывов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты РФ.

Путин разразился угрозами из-за атаки на Москву. Путин вдруг заявил, что РФ, якобы 2-3 дня назад"нанесла удар по штабу военной разведки Украины". Путин рассказал, что его войска уже сталкивались с подобными атаками во время войны в Сирии.

Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" месть. Чеченский диктатор разразился угрозами в адрес Европы. Кадыров с пеной у рта пугает европейцев, что "Россия постучит им в дверь".

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