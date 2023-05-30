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"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на Москву

Мария Тупик
30 мая 2023, 19:13 обновлено 30 мая, 19:36
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Путин вдруг заявил, что РФ, якобы 2-3 дня назад "нанесла удар по штабу военной разведки Украины".
Путин, взрывы в Москве
Путин высказался об атаке на Москву / Коллаж Главред, фото скриншот

Российский диктатор Владимир Путин похвалил работу ПВО, несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область, которая состоялась 30 мая.

"Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – заявил диктатор.

Путин рассказал, что его войска уже тыкались с подобными атаками во время войны в Сирии.

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При этом российский диктатор заявляет, что московским властям необходимо уплотнить ПВО для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Также Путин вдруг заявил, что РФ, якобы 2-3 дня назад "нанесла удар по штабу военной разведки Украины". "ВС РФ наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием и по военным объектам.

При этом он отметил, то "РФ не развязывала эту войну".

Путин об атаке на Москву
Путин об атаке на Москву / скриншот


Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Telegram-канал "Можем объяснить", проведя анализ того, где были замечены и сбиты дроны, пришел к выводу, что в эпицентре удара оказались имения путинской элиты.

В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

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