'Россияне вели наступление на трех направлениях': Маляр про ситуацию на фронте

Российские войска страны-агрессорки России за сутки не продвинулись ни на одном направлении, где пытались идти в наступление. Украинские военные контролируют юго-западные окраины Бахмута.
"Восток - эпицентр боевых действий. Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. Зато сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит", - об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
Маляр также отметила, что на Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести обстрелы и наносят авиаудары.Также там продолжается замена и перегруппировка вражеских войск.
На севере и юге пригорода Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач.
Смотрите видео, как Бахмут стал ловушкой для оккупантов:
Ситуации в Бахмуте
Напомним, что Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.
Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.
Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.
ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.
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