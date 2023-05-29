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Россия запустила по Украине днем 11 баллистических ракет: силы ПВО сбили все

Юлия Куришко
29 мая 2023, 14:47 обновлено 29 мая, 14:52
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После ночи с затяжной тревогой, в Киеве днем 29 мая снова объявили о ракетной опасности.
Россия запустила по Украине днем 11 баллистических ракет: силы ПВО сбили все
Оккупанты запустили по Киеву 11 баллистических ракет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала территорию Украины мощными баллистическими ракетами. Однако силы украинской ПВО справились на 100%.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный уточнил, что всего ракет, выпущенных по Украине днем 29 мая, было 11.

"Около 11:30 атаковали Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", - сообщил Залужный в своем Telegram- канале.

Россия запустила по Украине днем 11 баллистических ракет: силы ПВО сбили все
Россия запустила по Украине 11 баллистических ракет / Facebook / CinCAFU

Смотрите видео, как россияне обстреляли Украину баллистическими ракетами:

Ракетная атака РФ на Украину

Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

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