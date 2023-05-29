'Уничтожение мирного населения': Россия изменила тактику ракетных ударов - КМВА

После ночи 29 мая с затяжной тревогой, в Киеве днем снова были мощные взрывы. Вероятно российские оккупанты применили баллистические ракеты.

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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами / коллаж: Главред, фото: Telegram

Предварительно, страна-агрессор Россия применила вооружение баллистического типа. С начала мая это была уже 16-я атака на столицу.

"Таким образом враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, оккупанты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения", - сообщили в Telegram- канале КМВА.

В администрации сообщили, что все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами ПВО. По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева нет. Данные прорабатываются и уточняются.

Сейчас зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском.

"Без критических разрушений. Информации о пострадавших на данный момент уточняются. Напоминаю о самом главном для киевлян-неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги!", - отмечает начальник КМВА Сергей Попко.

Ракетная атака РФ на Украину

Напомним, что ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

Смотрите видео о том, как Россия в очередной раз массированно атаковала Украину:

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