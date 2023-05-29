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Оккупанты били по Киеву баллистическими ракетами "Искандер" - Игнат

Дмитрий Видоменко
29 мая 2023, 12:35 обновлено 29 мая, 12:39
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что 29 мая Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами - предварительно, "Искандерами".
Игнат, ракета
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар по столице / ВС ВСУ, Telegram-канал В.Кличко

В понедельник, 29 мая русские оккупанты нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами ‒ предварительно, модели "Искандер". Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Предварительно, это были "Искандеры": ракеты летели по баллистической траектории. […] Они есть разных модификаций. "Искандер-М" – это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" – это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен – дадим позже, - cказал офицер.

Обломки ракеты в Оболонском районе
Обломки ракеты в Оболонском районе Киева / Фото t.me/vitaliy_klitschko

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

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Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Атаки русских оккупантов на Киев с 28 на 29 мая

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего российские оккупанты применили 35 ударных дронов. Всего силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей.

Ближе к полудню понедельника, 29 мая, атака русских оккупантов продолжилась - в Киеве прогремели мощные взрывы. По данным Telegram-каналов, за три минуты прозвучало 12 взрывов.

Мониторинговые каналы писали о движении ракет в сторону украинской столицы. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

Позже мэр Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы.

В КГВА сообщили предварительную информацию о ракетной атаке на столицу.

"В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. А также в Оболонском районе - на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - писали чиновники.

В КГВА уточнили, что в Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализовали.

Также раздавались взрывы в Деснянском районе - власти сообщили, что отработала система ПВО.

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