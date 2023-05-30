"Все наши родные теперь на небе": из Бахмутского района спасли троих осиротевших деток

Дети жили вплотную к линии фронта. Во время вражеских обстрелов они ложились на кровать и накрывались одеялами – вот и вся защита.

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Из Бахмутского района спасли троих осиротевших деток / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Из фронтового поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области полицейские эвакуировали троих детей-сирот. Дети остались без родителей в зоне боевых действий. На днях умерла мать от внезапной болезни, а отец – несколько лет назад.

Как рассказали в Нацполиции, из-под огня вывезли 11-летнюю Яну, 9-летнего Дениса и 7-летнюю Аню. Дети жили вплотную к линии фронта. Во время вражеских обстрелов они ложились на кровать и накрывались одеялами – вот и вся защита. Малыши чудом остались живы, ведь их дом повредил российский снаряд.

"Ракета летела и попала прямо в клуб. У нас разрушили потолок, и еще окна разбили и дыру в фундаменте сделали. А на огороде вот такая яма. В подвал мы не лезли, потому что могло просто засыпать", - рассказал 9-летний Денис.

Кроме массированных российских атак, детям пришлось пережить потерю родных людей.

"Мама, папа, бабушка, дедушка – все наши родные теперь на небе", - рассказала 7-летняя Аня.

В Нацполиции рассказали, что эвакуацию детей долго планировали и проводили очень быстро, поскольку во время прошлой спасательной операции в этом районе правоохранители попали под обстрел.

Сейчас дети в безопасности. Их эвакуировали в Киевскую область к родственникам.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может завершить войну со страной-агрессором Россией в текущем году, однако для этого украинской армии необходимо достаточное количество оружия. По его словам, больше всего украинской армии сейчас не хватает артиллерии, снарядов, ракет большой дальности и истребителей.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что армия Украины уже начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе.

Смотрите горячие кадры ожесточенных боев под Бахмутом:

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