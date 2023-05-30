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"Уже пробуют развивать наступление": Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на Славянск

Алина Дембицкая
30 мая 2023, 02:10
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Мусиенко подчеркнул, что сил в РФ для постоянных штурмов, как они делали это раньше, уже нет.
Российские военные, Александр Мусиенко, Владимир Путин
Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на Славянск / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ, Facebook Мусиенко

Российские оккупационные войска могут накопить силы, чтобы в перспективе идти дальше Бахмута – на Славянск или Константиновку. Впрочем, захватчики вряд ли будут иметь успех. Такое мнение в интервью Главреду высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Они могут попробовать, но не думаю, что будут иметь успех. Но пробовать россияне будут однозначно. Видно, что они уже пробуют развивать наступление, просто эти попытки блокируются украинскими войсками. Да и сил в РФ для постоянных штурмов, как они делали это раньше, уже нет – все-таки, есть огромное количество потерь", - отметил Мусиенко.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, очень важно понимать, что отсутствие боевых столкновений в радиусе нескольких километров между штурмовыми группами РФ и украинскими защитниками открывает ВСУ возможность применения артиллерии и минометов и мощно крыть оккупантов огнем.

"Поэтому как только у нас откроется такая перспектива, я сомневаюсь, что россияне смогут далеко пройти", - добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что оккупант Россия опасается рокового удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Помимо этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что российские захватчики в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей собрали 152 тысячи войск. Оккупанты укрепляются и готовятся к "обороне".

Смотрите полное интервью Александра Мусиенко специально для Главреда:

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