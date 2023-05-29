"Запад провел очень жирную красную линию": Дикий рассказал о серьезном запрете для РФ

Дикий подчеркнул, что россиянам запретили использовать ядерное оружие и атомные станции в качестве ядерного оружия.

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Дикий рассказал о серьезном запрете для РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Украинская энергосистема выдержала масштабный террор со стороны российских оккупационных войск, которые били сотнями ракет в надежде оставить Украину без света. Впрочем, ни одна из этих ракет не была направлена на атомные электростанции. Причина этого - "красная линия", которую Запад не позволил им пересечь. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Обратите внимание, когда они валили нашу энергосистему, тратя на это сотни ракет, ни одна ракета даже не летела в сторону АЭС. Но это не потому что россияне такие хорошие, а потому что это та единственная очень жирная "красная линия", которую им провел Запад. Это та граница, после которой Запад пообещал вмешаться в войну напрямую – не путем помощи Украине, а именно своими вооруженными силами", - отметил Дикий.

По его словам, россиянам запретили использовать ядерное оружие и атомные станции в качестве ядерного оружия.

"К сожалению, это единственный запрет, но он серьезный. И, судя по действиям россиян, они воспринимают ее всерьез", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация приступила к перемещению ядерных боеприпасов на территорию Беларуси. Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения в Беларуси.

Как отметили аналитики американского Института изучения войны, соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, которое подписали два государства 25 мая, направлено на то, чтобы страна-агрессор Россия закрепила свой фактический военный контроль над Беларусью. При этом развертывание такого оружия в РБ вряд ли будет означать какую-либо эскалацию со стороны России.

В то же время заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев заявил, что Запад якобы "может передать Украине и ядерное оружие". В такой ситуации, мол, "Москва должна нанести превентивный ядерный удар". Медведев испугался, что Украине могут предоставить не только боевую авиацию западного образца, но и ядерное оружие.

Смотрите видео чата с Евгением Диким на Главреде:

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