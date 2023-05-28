"Мы не можем терпеть дискриминацию": в РФ назвали циничные условия "мира" с Украиной

Посол РФ в Британии заявил, что государство-террорист, мол, готово к "миру" с Украиной, однако на своих условиях.

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В РФ назвали циничные условия "мира" с Украиной / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Посол страны-агрессора России в Великобритании Андрей Келин назвал два циничных условия "мира" с нашим государством. Он выдал, что Украина "не должна угрожать РФ", а оккупантов "не дискриминировали".

Как заявил Кэлин в интервью ВВС, страна-агрессор, мол, готова к "миру" с Украиной, однако на своих условиях. Основным условием является то, чтобы украинское государство якобы "никогда не угрожало России". Кроме того, он назвал еще одно циничное условие – чтобы российских захватчиков, мол, "не дискриминировали" в мире.

"Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе – чтобы к русским и украинцам относились как к остальным странам мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по-особенному. Мы не можем терпеть дискриминацию. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов", - заявил представитель кремлевского режима.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что оккупант Россия опасается фатального удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Кроме этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что российские захватчики в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей собрали 152 тысячи войск. Оккупанты укрепляются и готовятся к "обороне".

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут на прорыв:

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