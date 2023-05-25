"Граница РФ совсем дырявая": российские добровольцы побывали в Курской области

Российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не является защищенной.

https://glavred.info/world/granica-rf-sovsem-dyryavaya-rossiyskie-dobrovolcy-pobyvali-v-kurskoy-oblasti-10473124.html Ссылка скопирована

Российские добровольцы побывали в Курской области / коллаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, t.me/russvolcorps

Бойцы российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" продолжают выполнять свои операции на территории страны-агрессора РФ. Так, российские ополченцы побывали вблизи села Гоголевка в Курской области России.

"Новые территории нашей родины приветствуют бойцов РДК! Да, иногда мы заходим шумно и ярко, как было недавно в Белгородской области, но порой обстоятельства требуют и более тихого проникновения", - сообщает РДК в Telegram.

Кроме того, российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не является защищенной.

видео дня

"В любом случае, граница РФ остается совсем "дырявой", несмотря на потраченные миллиарды на ее "укрепление"", - отметили добровольцы.

Также в РДК показали фото на фоне дорожного знака с надписью "Гоголевка". Предположительно, это н. п. Гоголевка на границе Сумской и Курской области.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

24 мая министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу решил прокомментировать прорыв РДК и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Он выдал, что в ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ.

В то же время командир РДК Денис Никитин с позывным White Rex заявил, что добровольческие формирования, которые зашли на этой неделе в Белгородскую область страны-агрессора России, не понесли потерь в ходе боевых столкновений.

"Слава богу, у российского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, легких раненых. У нас два 300-х. По технике у нас только приобретения ", - рассказал White Rex.

Смотрите видео, как командир РДК рассказал о походе на Белгород:

Вас может заинтересовать: