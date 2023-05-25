УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Граница РФ совсем дырявая": российские добровольцы побывали в Курской области

Алина Дембицкая
25 мая 2023, 22:23 обновлено 25 мая, 22:23
108
Российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не является защищенной.
РДК, Свобода России
Российские добровольцы побывали в Курской области / коллаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, t.me/russvolcorps

Бойцы российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" продолжают выполнять свои операции на территории страны-агрессора РФ. Так, российские ополченцы побывали вблизи села Гоголевка в Курской области России.

"Новые территории нашей родины приветствуют бойцов РДК! Да, иногда мы заходим шумно и ярко, как было недавно в Белгородской области, но порой обстоятельства требуют и более тихого проникновения", - сообщает РДК в Telegram.

Кроме того, российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не является защищенной.

видео дня

"В любом случае, граница РФ остается совсем "дырявой", несмотря на потраченные миллиарды на ее "укрепление"", - отметили добровольцы.

Также в РДК показали фото на фоне дорожного знака с надписью "Гоголевка". Предположительно, это н. п. Гоголевка на границе Сумской и Курской области.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

24 мая министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу решил прокомментировать прорыв РДК и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Он выдал, что в ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ.

В то же время командир РДК Денис Никитин с позывным White Rex заявил, что добровольческие формирования, которые зашли на этой неделе в Белгородскую область страны-агрессора России, не понесли потерь в ходе боевых столкновений.

"Слава богу, у российского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, легких раненых. У нас два 300-х. По технике у нас только приобретения ", - рассказал White Rex.

Смотрите видео, как командир РДК рассказал о походе на Белгород:

Вас может заинтересовать:

Белгород Легион Свобода России Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
Реклама

Главное за день

Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"

Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"

22:01 Синоптик
Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12

Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12

20:56 Мир
Путин отдал приказ: Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь

Путин отдал приказ: Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь

19:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:31

Тест на знание украинского языка с подвохом: справятся только самые внимательные

22:23

"Граница РФ совсем дырявая": российские добровольцы побывали в Курской областиВидео

22:01

Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"Видео

21:47

Пела от боли: Маша Полякова сделала первую татуировку на нежном месте

21:11

"Запорожский мститель вернулся!": под Мелитополем сбиты 2 дорогущих самолета РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:03

"Нас посылают на убой": офицеры из РФ сдались в плен и записали слезное видеоВидео

20:56

Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12Видео

20:34

"Могу подтвердить, что это правда!": в семье Ассии Ахат пополнение

20:12

"Это точно тральщик": Гиркин сам опроверг заявления о целостности корабля "Иван Хурс"Видео

Реклама
20:10

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

19:45

Самая вкусная закусочка к шашлыку за 20 минут: восхитительный рецептВидео

19:24

Путин отдал приказ: Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в БеларусьВидео

19:20

В моей Украине каждый гражданин будет иметь право на оружиемнение

19:08

В Украине будут наказывать мужчин, незаконно выехавших за границу во время войныВидео

18:37

"Страшная тайна": стало известно, куда на самом деле "пропал" ЗалужныйВидео

18:34

Привлекут благополучие и счастье: 3 знака зодиака, которым подходит золото

18:30

"Идут на небо герои": вражеский снаряд убил молодого защитника из Одесской областиВидео

18:03

ВСУ атакуют фланги Бахмута: в Нацгвардии рассказали, где продвигаются военныеВидео

17:58

В Сети появилось видео атаки морского дрона на русский корабль "Иван Хурс"Видео

17:52

Самое эффективное средство от комаров дома: на случай, если нет фумигатораВидео

Реклама
17:38

Что портит окрошку: главный секрет насыщенного вкуса, о котором вы не зналиВидео

17:37

"Путин – цель №1": в ГУР рассказали, действительно ли Украина хочет ликвидировать диктатораВидео

17:16

Не только над паром: 3 способа стерилизации банок, о которых вы не знали

16:51

Почему 26 мая нельзя плакать: приметы и что запрещено делатьВидео

16:50

"Выдыхаю, и понимаю, что не хочу": Димопулос призналась, вернется ли в Украину

16:49

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно найти сумку за 12 секунд

16:40

Никогда не догадаетесь: что означает слово "красный" в украинском языке - Авраменко дал ответВидео

16:31

Как чистят рыбу опытные рыбаки: о таких фокусах вы точно не зналиВидео

16:10

Судьба Белгородщины постигнет еще две российские области – экспертВидео

15:56

Станут самыми счастливыми: 3 знака зодиака, у которых будет самое лучшее лето 2023Видео

15:52

До официального объявления: Горбунов раскрыл, где будут снимать Голос країни-13Видео

15:45

2 дня, когда лучше не выходить на огород: лунный посевной календарь на июнь

15:37

Украину завалило сильным градом: машины плавают по улицам ДнепраФотоВидео

15:36

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий намеренно разгоняет панику об отключении света летом - эксперт

15:32

"И дальше готовимся": у Зеленского опровергли заявление о начале контрнаступленияВидео

15:04

Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника

15:02

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию – ГУРВидео

14:55

Украина вернула из русского плена 106 воинов

14:40

"Такая перспектива возможна": социолог рассказал, когда именно развалится РоссияВидео

14:21

"Стиль – оборванец с большой дороги": Киркорову досталось за нелепый нарядВидео

Реклама
14:16

Какие слова на "И" существуют в украинском языке: языковед ошарашил объяснениемВидео

13:43

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и КрымВидео

13:33

Красивое поздравление с Днем рождения подруге: стихи и милые открытки

13:25

Золотая рыбка "всплыла": куда пропала и где сейчас находится Яна КлочковаВидео

13:22

Зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульономВидео

13:21

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:07

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бредаВидео

13:00

Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - ЭйдманЭксклюзив

12:52

Как Сергея Костюка, назначенного Минэкономики руководителя НААУ, на работе искалиВидео актуально

12:45

Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять