"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцам

Глава государства отметил, что хоть ВСУ и научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть попадания и жертвы.

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Зеленский эмоционально обратился к иранцам / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-RU com, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не стать соучастниками жестокой войны страны-агрессора России против Украины, в которой оккупанты используют иранские дроны-камикадзе для атак на мирное население нашей страны. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Учитывая то, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем – к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что хоть украинские защитники и научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть попадания и жертвы.

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"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди погибают, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", забирая жизни уже тех, кто спасал жизни других... Для чего такие циничные убийства Ирану? Руками России, но вашим, вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккезе, или в любом другом городе вашей страны?", - обратился президент.

Зеленский добавил, что в результате помощи агрессору Иран лишь получает еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы. Он выразил уверенность, что люди Ирана должны быть на другой стороне истории – не со злом.

"Россия начала эту войну ради порабощения. Это война колонизатора против соседней нации.... Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши "Шахеды", которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", - подытожил украинский гарант.

Российский террор против мирных украинцев

Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных. В Днепре ночью гремели взрывы, их было не менее 40. Оккупанты атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed, ракет типа Х-22, баллистических ракет различных типов.

Позже стало известно, что 22 мая российские оккупанты атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Защитники украинского неба сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.

Кроме того, в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов иранскими беспилотниками типа Shahed. В городе прогремела серия громких взрывов, в результате падения обломков БпЛА есть разрушения. Как сообщили в Киевской ОВА, враг совершил одиннадцатую воздушную атаку на столицу с начала мая. Оккупанты использовали барражирующие боеприпасы дроны-камикадзе.

Смотрите видео, как ВСУ на танке штурмуют позиции оккупантов:

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