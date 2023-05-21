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Стал более агрессивным и целеустремленным: эксперт проанализировала, как изменилось лицо Зеленского

Алина Дембицкая
21 мая 2023, 23:43 обновлено 21 мая, 23:43
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Специалист по физиогномике заметила, что в начале войны было заметно, как президент очень долго не спал, поскольку под его глазами были темные круги.
Владимир Зеленский
Эксперт проанализировала, как изменилось лицо Зеленского / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Эксперт по физиогномике Татьяна Ларина поделилась своим анализом того, как изменилось лицо президента Украины Владимира Зеленского за время войны. Она отметила, что украинский лидер прошел сложный путь, а потому его внешность претерпела существенные изменения.

"В начале 2022 года, когда еще не началась полномасштабная война, президент был хорошим мужчиной, я бы даже сказала парнем. Он старался быть приятным, ласковым, понравиться всем. В 2022 году он говорил о мире. Было чувство беспокойства. В одной из его речей можно наблюдать крик души, хотя он старается быть кротким", - рассказала Ларина в интервью ТСН.uа.

Специалист по физиогномике заметила, что в начале войны было заметно, как президент очень долго не спал, поскольку под его глазами были темные круги. А уже в апреле-мае 2022 года лицо украинского гаранта начало меняться.

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"Проблемы начинались в апреле-мае. Тогда же его речи начинают меняться – он становится более агрессивным, жестче. Челюсть напряжена, губы становятся тоньше. У него возле носа появляется морщинка отвращения на все происходящее. Когда мы все время думаем, у нас на лбу появляется морщинка, это свидетельство целеустремленности", - сказала Ларина.

Она подчеркнула, что именно тогда Зеленский перестал думать о том, чтобы понравиться людям. Он стал более агрессивным.

"Где-то в сентябре я увидела, что "мешки" под глазами исчезают, но появляются морщины. Тогда лицо приобретает другой вид. Сейчас я все равно вижу, что лицо меняется", - сказала эксперт.

Ларина также проанализировала поведение Зеленского. Так, когда он встречается с иностранными партнерами, то одной рукой жмет руку партнера, а другой – касается его плеча.

"Когда мы чувствуем себя в близких отношениях или даже больше – мы можем себе подобное позволить", - пояснила специалист по физиогномике.

Она отметила, что по сравнению с российским диктатором Владимиром Путиным, глава украинского государства гораздо больше изменился.

"Я бы не пожелала никому пройти через то, что проходит Зеленский. Путин менялся долго и это не так разительно можно увидеть", - сказала Ларина.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают выполнять важное задание в Бахмуте. Российская Федерация не контролирует город. По словам украинского гаранта, военное командование ценит жизнь наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

Также Главред рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ пройдет 500 дней.

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну", - сказал президент.

Смотрите видео о том, как в Японии состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом:

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