Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" месть

Чеченский диктатор разразился угрозами в адрес Европы. Кадыров с пеной у рта пугает европейцев, что "Россия постучит им в дверь".

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Кадыров забился в истерике из-за атаки на Москву / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

После атаки беспилотников на столицу страны-агрессора России чеченский диктатор Рамзан Кадыров забился в неистовой истерике и пообещал "жестокую" месть в зоне боевых действий.

"По моему мнению, необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы вместе сместить всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как сказал чеченский диктатор, меры реагирования, мол, не должны быть "жесткими – они должны быть жестокими". Страна-агрессор якобы защищает своих граждан, и "здесь не надо церемониться".

"Скоро покажем в зоне "СВО", что такое месть в полном смысле", - с пеной у рта сказал Кадыров.

Кроме того, чеченский диктатор разразился угрозами в адрес Европы. Кадыров пугает европейцев, что "Россия постучит им в дверь".

"Странам Европы тоже необходимо задуматься над тем, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. Откликнется, когда Россия постучит в дверь, например, Германии или Польши. И ответить уже нечем будет - все вооружение потратили на Украину", - выдал он.

Массированная атака дронов на Москву

Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки. В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Кроме того, в Сети рассказали, что в эпицентре удара оказались поместья российской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей путинской элиты.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал "уничтожить Киев до основания".

Смотрите видео о том, как Путина жестко унизили атакой на Белгород:

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