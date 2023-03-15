Устройство вызвало много обсуждений, и многие версии показались приспешнику российского диктатора Владимира Путина довольно "веселыми".

Кадыров признался, для чего он носит странный гаджет на пальце / УНИАН, скриншот

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров раскрыл тайну относительно загадочного устройства,которое он носит на пальце. По его словам, это не медицинское устройство, а счетчик, которым он считает свои молитвы.

Так, лидер Чечни в своем Telegram-канале отметил, что устройство вызвало много обсуждений, и многие версии показались приспешнику российского диктатора Владимира Путина довольно "веселыми".

"И как его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, порадовали меня эти версии", - отметил Кадыров.

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По его словам, это специальный электронный счетчик молитв, который он всегда носит с собой.

"Я читаю салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммеда. Счетчик позволяет мне видеть, сколько раз я их читал. Вот и весь секрет", - сказал он.

Кадыров заявил, что, несмотря на распространенные слухи о своей болезни, он полностью здоров. Кроме того, чеченский диктатор еще и размечтался о "победе".

Что известно о здоровье Кадырова

Уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Западные СМИ сообщали, что у него проблемы с почками. За последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.

То, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, приписывают употребление им стимуляторов. Говорят, что теперь чеченский диктатор зависит от этого и других лекарств.

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он больше не контролирует себя без них. И поэтому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле - на лечение, чтобы немного привести в чувство", - рассказал Закаев.

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