Тука спрогнозировал, сможет ли остаться в живых Кадыров после краха путинской системы

В целом, говорит Георгий Тука, физическая ликвидация чеченского диктатора Рамзана Кадырова не должна стать для Кремля проблемой.

Пригожин, Тука, Кадыров / коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН и "Википедия"

После краха путинской власти у чеченского диктатора Рамзана Кадырова будет преимущество перед главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Об этом во время чата на Главреде заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также экс-руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"У Кадырова такая же зависимость. Но у Кадырова есть определенное преимущество перед Пригожиным − он является лидером региона. Поэтому, в отличие от Кадырова, Пригожин будет чувствовать себя в опасности в любом месте в Российской Федерации. В то же время Кадыров будет чувствовать себя более-менее спокойно в Грозном, но только более-менее. У меня нет сомнений в том, что и главное управление российского Генштаба, и ФСБ имеют своих агентов в ближайшем окружении Кадырова", − сказал Тука.

В целом, же говорит он, физическая ликвидация Кадырова не должна стать для Кремля проблемой.

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"Поэтому в случае принятия соответствующего решения не будет сложной супер-операцией ликвидация этого дерзкого персонажа, несмотря на то, что ему подчиняется несколько тысяч кадыровцев, которые формально входят в состав Росгвардии. С такой же легкостью, как когда-то Путин привел к власти самого Кадырова, ему найдут замену. И те самые кадыровцы, которые сейчас клянутся в верности своему дон-дону, сменят хозяина и будут клясться в верности уже ему", − подытожил Тука.

Напомним, ранее известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак говорил - гражданская война в России после устранения российского диктатора Владимира Путина − очень плохой вариант для всех, поскольку это будет борьба неконтролируемых и варварских организаций.

"Борьба фамилии, которую вы назвали, (Пригожина — Главред) и, очевидно, лидера Чеченской республики (марионетки Кремля Рамзана Кадырова — Главред). Это очень плохой вариант для всех. Потому что будет борьба. Тот, кто знает историю гражданской войны между белой и красной Россией, знает, что это может означать", — сказал историк.

Познее экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович во время чата на Главреде говорил, что вполне уместны параллели между российским диктатором Путиным и нацистским - Гитлером.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович.

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