Кадыров не поддержал Пригожина в информационной кампании против Минобороны РФ: в ISW назвали причину

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Минобороны РФ, но поддержки чеченского диктатора не нашел.

Кадыров, вероятно, не принял предложение Пригожина / скрин, соцсети

Лидер Чечни Рамзан Кадыров вероятно отклонил предложение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к новой информационной кампании против Министерства обороны России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW считают, что Кадыров, вероятно, не принял предложение Пригожина, поскольку сомневается, что руководитель "Вагнера" сможет восстановить свое влияние, которое идет на спад.

В институте напомнили, что 17 февраля Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным, и что чеченские боевые офицеры имеют отличные, хорошо скоординированные отношения с Министерством обороны РФ.

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Одобрение Кадыровым деятельности Министерства обороны последовало за попыткой Пригожина заручиться поддержкой главы Чечни посредством широко разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат", который состоялся 16 февраля.

"Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Министерства обороны РФ, заявив 18 февраля, что "Вагнер" не подчиняется МО и "не имеет ничего общего с российской армией", - говорится в отчете.

В Институте назвали примечательным разное отношение Пригожина и Кадырова к МО РФ, поскольку в октябре 2022 года Пригожин использовал критику Кадырова в адрес российских военных.

"Глава Чечни, вероятно, отказался присоединиться к новой информационной атаке Пригожина на Минобороны, потому что его формальные связи с Кремлем и должность в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным", - считают аналитики.

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что чеченский диктатор Рамзан Кадыров не заинтересован в том, чтобы его бойцы были ликвидированы Вооруженными силами Украины. Кадырову важно сохранить свою репутацию, а потому его солдаты всегда идут позади и не бросаются в бой. В то же время для Евгения Пригожина его ЧВК Вагнера – лишь расходный материал.

Напомним, Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева. На совещании со своими террористами в Грозном Кадыров заявил, что собрался дойти до Польши.

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