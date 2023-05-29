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Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева: Маляр раскрыла тактику РФ

Алина Дембицкая
29 мая 2023, 18:04 обновлено 29 мая, 18:11
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Маляр подчеркнула, что основная задача россиян – максимально подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев.
Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева: Маляр раскрыла тактику РФ
Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Минобороны

Российские захватчики намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева, чтобы запугать украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Как отметила Маляр, основная задача россиян – максимально подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев.

"К примеру, запускать ракеты по гражданским объектам в центре Киева – это оружие, которое используется с психологической целью. Прежде всего, чтобы запугать. Киев для украинцев не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления. Поэтому, ударить по Киеву для врага – это показать уязвимость нашего символа стойкости", - рассказала она.

По словам замглавы Минобороны, россияне хотят, чтобы у украинцев сложилось впечатление беззащитности столицы.

"Параллельно с ракетной атакой, буквально за пару часов до пуска, началась информационно-психологическая атака. Очередная дискредитация военно-политического руководства. Враг информационно бьет по тем, кто пользуется доверием граждан", - отметила Маляр.

Она отметила, что цель этих информационных кампаний та же: создать ощущение беззащитности.

"Впрочем, полномасштабная война показала интересное свойство украинского коллективного сознания. Да, мы чувствуем боль, отчаяние, печаль, но в то же время у нас нет страха", - добавила заместитель министра обороны.

Россияне атаковали столицу Украины

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Днем 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выступил с обращением после массированной российской атаки ночью и днем 29 мая. Он подчеркнул, что очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение. По словам Буданова, "все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу".

Смотрите видео о том, как оккупанты атакуют Киев 29 мая:

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