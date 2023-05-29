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"Вы очень скоро об этом пожалеете": Буданов пригрозил России ответом за атаку на Киев

Мария Тупик
29 мая 2023, 16:16 обновлено 29 мая, 16:26
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По словам Буданова, очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение.
Ракетный обстрел, Кирилл Буданов
Ракетный обстрел Киева / Коллаж Главред, фото t.me/VA_Kyiv, скриншот

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выступил с обращением после массированной российской атаки ночью и днем 29 мая.

По словам Буданова, очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение.

"Все те, кто в Российской Федерации до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас немножко расстроить – это не так", – заявил руководитель украинской военной разведки.

По его словам, "все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу".

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, – вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не замедлит. Ждите, скоро все все увидят", – пообещал Буданов, передает пресс-служба ГУР.

Смотрите видео о том, как Буданов пригрозил оккупантам за атаки на Украину:

Ракетные обстрелы Украины

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Днем 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Смотрите видео о том, как оккупанты атакуют Киев 29 мая:

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