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ЗРК Patriot сбил Искандеры РФ: Игнат раскрыл детали ракетного удара по Киеву

Алексей Тесля
29 мая 2023, 15:43 обновлено 29 мая, 15:48
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Оккупанты РФ наносят комбинированные удары, подчеркнул спикер Командования Воздушных сил.
Юрий Игнат, ЗРК Patriot
Юрий Игнат рассказал о работе ЗРК Patriot / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Во время воздушной тревоги в Киеве в понедельник, 29 мая, работал американский ЗРК Patriot, сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, если в столице сбили российские ракеты "Искандер-М", то можно говорить о том, что по этим баллистическим целям работал комплекс Patriot. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, все маршруты оккупантам давно известны, поэтому они хотят усложнить работу украинского ПВО. В настоящее время захватчики начали активно использовать управляемые авиабомбы и С-300.

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"Это все потому, что есть дефицит вооружения, которое, в частности, они пустили сегодня ночью по Украине. Это крылатые ракеты, дальнобойные, высокоточное оружие, баллистические ракеты – у них этого мало", – отметил Игнат.

Вместе с тем россияне наносят комбинированные удары. Однако остается вопрос в том, сколько они могут себе позволить применять дефицитное вооружение.

Игнат также добавил, что украинская ПВО работает слаженно и эффективно.

Ракетные обстрелы Украины

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

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