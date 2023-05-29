Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов - Мусиенко

Мусиенко отметил, что российские войска, несмотря на все пропагандистские заявления, не могут продолжить дальнейшее движение за Бахмут.

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Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com

Украинские защитники мужественно и несокрушимо держат город-крепость Бахмут в Донецкой области. В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подвел промежуточные итоги битвы за Бахмут.

По его словам, во-первых, стране-агрессору России не удалось создать ловушку для украинских войск, как она планировала. Идея РФ была в том, чтобы заманить и извлечь украинские резервы, а также сковать наши силы именно на бахмутском направлении, чтобы Украина не могла готовить резервы и проводить подготовку к контрнаступлению.

"Да и вообще, если не отсрочить, то сделать невозможным контрнаступление. Это им не удалось, поскольку украинские резервы формируются и будут задействованы в контрнаступлении, а наши партнеры нам помогают", - отметил Мусиенко.

Во-вторых, Россия понесла большие потери в этой битве. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сам признает потери по меньшей мере 20 тысяч "вагнеровцев".

"Думаю, он уменьшил, потому что потери могут быть и больше, в частности, у нас есть информация, что эти потери составляют не менее 30 тысяч, и это только "вагнеровцы". То есть потери велики как у регулярных российских войск, так и среди террористов-"вагнеровцев", это тоже заметно", - подчеркнул эксперт.

Еще один момент, который констатировал Мусиенко, – российские войска, несмотря на все пропагандистские заявления, не могут продолжить дальнейшее движение за Бахмут.

"Они находятся в городе и не развивают наступательные действия, а также начинают терять преимущество на флангах. Украинские силы, наоборот, это преимущество получают и оттесняют россиян. Поэтому теперь Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите полное интервью Александра Мусиенко специально для Главреда:

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