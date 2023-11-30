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США готовят Украину к зиме: на каких ключевых направлениях сосредоточились

Руслана Заклинская
30 ноября 2023, 23:18
Соединенные Штаты усиливают помощь Украине, чтобы она смогла пройти зиму без риска для критической инфраструктуры.
США готовят Украину к зиме: на каких ключевых направлениях сосредоточились
США сосредоточились на трех направлениях в вопросе помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео брифинга, скриншот

Администрация президента Байдена рассказала о назначении помощи Украине на зимний период. США сосредоточились на защите критической инфраструктуры. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во - первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру", - сказал Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что в этом году внимание посвящено усовершенствованию украинской противовоздушной обороны, особенно в сфере защиты от ракетных и атак беспилотников по критическим объектам. По его словам, усиление возможностей украинской ПВО является первым приоритетом для США. Именно поэтому Соединенные Штаты предоставили Украине ракетные комплексы Patriot, Hawk, Avenger и другие средства противовоздушной обороны.

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"Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру", - добавил координатор Совета безопасности США.

Второе направление помощи - поддержка украинской энергетической инфраструктуры. Защитное оборудование, такое как специальные сетки, арматура и барьеры HESCO, поступило от американских партнеров для защиты важных объектов от возможных атак.

"И в-третьих, мы передаем Украине резервное оборудование и материалы, в том числе высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование, чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии", - подытожил он.

На третьем направлении США передают Украине резервное оборудование и материалы, в частности высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование. По словам Кирби, это поможет повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии в условиях непогоды, а также возможные атаки.

Помощь от США

Напомним, голосование за оказание военной помощи Украине может состояться в Конгрессе 4 декабря. Эту информацию передает Politico, отмечая, что лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, отметил необходимость согласования политики по безопасности границы, которая связана с помощью Украины и Израиля.

Перед этим в Конгрессе продолжались споры по поводу пограничной политики США, что может повлиять на принятие выделение большого пакета военной помощи для Украины и Израиля до конца года. По информации от Bloomberg, консерваторы выдвинут требования по изменениям в этом пакете.

Как ранее сообщал Главред, помощь США может прекратиться. Эксперт Тарас Загородний выразил мнение, что Украина должна быть готова к любым сценариям, включая возможность прекращения помощи со стороны других стран.

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