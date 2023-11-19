За него 3 месяца боролась не только Украина: подробности возвращения Богдана Ермохина

В процессе возвращения Богдана в Украину участие принимали Катар и ЮНИСЕФ.

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В Украину вернулся Богдан Ермохин / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В Украину вернули Богдана Ермохина, которого российские оккупанты незаконно вывезли в РФ из Мариуполя и даже успели дать ему повестку, когда парню было 17 лет. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона рассказал подробности о возвращении его домой.

Что известно о Богдане Ермохине

Известно, что Богдан потерял обоих родителей несколько лет назад. Он учился в металлургическом колледже. Оккупанты украли парня и отдали его приемной семье в Подмосковье.

В марте 2023 года Богдан попытался вернуться в Украину. Он сбежал, но российские спецслужбы задержали его возле границы с Беларусью. После этого парню дали повестку и обязали прийти в военкомат в декабре 2023 года.

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Как удалось вернуть Богдана в Украину

По словам омбудсмена, в процессе возвращения Богдана домой участвовали посредники - Катар и ЮНИСЕФ. Чтобы договориться о возвращении парня, понадобилось целых 3 месяца. Он добавил, что именно присутствие этих посредников помогло вернуть парня в Украину.

Лубинец также отметил, что медийная активность тормозила процесс возвращения парня.

"Вся наша команда занималась возвращением Богдана. Первое, что мне сказал Богдан — то, что он очень счастлив и благодарит всех, кто помог ему вернуться домой. История возвращения Богдана для меня началась 14 сентября этого года, когда я впервые по телефону пообщался с Богданом. Для меня было важно в телефонном общении услышать от Богдана, что он действительно хочет вернуться в Украину", – говорит Лубинец.

Богдан вернулся и на границе его встретил представитель омбудсмена Александр Кононенко.

Напомним, согласно данным Минреинтеграции сейчас в российском плену находится 4337 украинцев. Из них 3574 человека - это военные, которые были захвачены в плен во время боевых действий, а 763 - гражданские, которых незаконно задержали оккупанты.

Последний обмен пленными состоялся 7 августа. Из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера - военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях. Среди освобожденных есть раненые.

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