Венгрия угрожала пленным бойцам ВСУ: появились возмутительные подробности

В Венгрии угрожали украинским военным возвращением на передовую и манипулировали ими.

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Венгрия угрожала украинским пленным защитникам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Венгрия манипулировала пленными украинскими военными и оказывала психологическое давление. Бойцам ВСУ угрожали передовой. Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего страна-террорист РФ передала Венгрии 11 украинских защитников 19-23 лет, но лишь 5 из них удалось вернуть домой.

"(В Венгрии сказали - Главред), что для нас было бы более благоприятным выбором, если бы они не возвращались в Украину. Они также получили информацию по прибытии, что если они уедут домой, их немедленно отправят на передовую", - говорится в сообщении.

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Это подтвердил и представитель МИД Украины Олег Николенко. Он добавил, что Венгрия продолжает манипулировать военными, которые пока не вернулись в Украину.

"У нас есть информация – и это подтверждают вернувшиеся в Украину – что на них оказывалось психологическое давление и они получали искаженную информацию. Мы также знаем, что ими манипулировали и что оставшейся в Венгрии группой продолжают манипулировать", — сказал Николенко.

Известно, что среди 11 защитников лишь один имел двойное гражданство и знал венгерский язык. У остальных были просто венгерские фамилии, их идентифицировали как "представителей русинского общества".

Пленные бойцы ВСУ в Венгрии

20 июня стало известно о передаче Венгрией некоторых украинских бойцов, но оказалось, что Будапешт все скрыл от Украины. Венгрия ограничивала контакт и связь с родными пленных.

В тот же день стало известно, что Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия. Им предоставили всяческую поддержку.

23 июня Украина освободила из Венгрии еще двух военнопленных. Их вывезли из Венгрии украинские дипломаты.

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