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РФ передала Венгрии украинских пленных, но Будапешт все скрыл от Украины

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2023, 13:38 обновлено 20 июня, 13:50
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Венгерское правительство не подтвердило до сих пор список украинских военнопленных.
ВСУ, Петер Сийярто
Венгрия не причастна к передаче украинских военнопленных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Из России в Венгрию привезли 11 украинских военнопленных. Однако правительство Венгрии не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает Index.

Он утверждает, что украинских военнопленных передали после "дискуссии между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

"Я думаю, что это хорошая новость, что они на свободе ... Эти люди свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать", – сказал Сийярто.

В то же время он добавил, что украинцы находятся на территории Венгрии и смогут связаться с украинскими властями, "если они захотят".

Что говорят в Украине

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" сообщил, что Венгрия не освободила украинских военнопленных даже после передачи.

"Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная", - сказал Юсов.

У Украины уже есть предварительный список военнопленных, которые были переданы Венгрии. Однако точно подтвердить их пока невозможно. Само Минобороны РФ не подтверждает факт передачи.

Юсов также добавил, что украинская сторона знала о передаче пленных еще до официальных заявлений. Однако Будапешт отказался подтверждать информацию.

"Имеем дело с каким-то очень странным случаем, мягко говоря. Как и во многих других случаях, когда речь идет о международном праве и государстве-агрессоре. Мы ждем официальных подтверждений, доступа к, вероятно, 11 украинским защитникам. У нас есть предварительный список, впрочем полученный из разных источников, в том числе по оперативным каналам. Мы не можем называть его официальным. Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев назад - там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы", - сказал Юсов.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:

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