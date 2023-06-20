Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

Украине удалось вызволить трех украинских военных.

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Украинские военные вернулись из плена / колаж: Главред, фото: МЗС Україна, ua.depositphotos.com

Посольству Украины в Будапеште удалось забрать из Венгрии трех украинских военнопленных, которые оказались там в рамках договоренностей Венгрии с Россией.

По словам Николенко, возвращенные из Венгрии трое военнопленных уже находятся в Украине, "им предоставляется всяческая поддержка". Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"Украинские дипломаты вместе с координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", - добавил представитель МИД.

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Известно, что в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей "РПЦ и Мальтийской службы помощи" из России забрали 11 украинских военнопленных.

Возвращение украинцев из плена

Напомним, что в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россияне. Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

Украина вернула из российского плена еще 12 украинцев. Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.

Украина вернулась из плена 95 героев. В Украину вернулись пленные из Мариуполя, "Азовстали", ЧАЭС, Змеиного и Бахмута. Среди них есть сержанты и офицеры.

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