Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

Российские оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению. Это опасно даже для местных жителей.

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Оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные продолжают идти в контрнаступление, однако продвижение серьезно затрудняется. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Российские оккупанты заминировали поля в Запорожской области. Об этом даже не предупреждены местные жители.

"Мы сталкиваемся прежде всего с тем, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что даже гражданские населенные пункты в Запорожье, скажем, враг минует и даже не предупреждает об этом местных жителей. И действительно это не только проблема для Вооруженных сил", – говорит Маляр.

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Украинские военные продвигаются на юге, а оккупанты пытаются обороняться. Однако не на всех направлениях защитникам сейчас удается наступать.

"У нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы находимся в обороне. Мы фактически постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед... выгрызаем каждый метр земли у врага", – заявила Маляр.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у украинской армии есть достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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