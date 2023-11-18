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Три месяца с последнего обмена: Россия заморозила передачу пленных

Елизавета Бельмас
18 ноября 2023, 16:09обновлено 18 ноября, 17:16
В координационном штабе объяснили почему Россия остановила процесс обмена пленными и чего добивается враг.
Почему Россия заморозила передачу пленных
Почему Россия заморозила передачу пленных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Оккупанты предпринимают все попытки дестабилизации украинского общества и используют остановку обмена пленными, как ещё один рычаг воздействия. Руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко объяснил, чего хочет добиться враг.

По мнениию Яценко, заморозка обменов военнопленными - это попытка расшатать украинское общество и убедить родных военнопленных в том, что причина препятствия возвращения домой - Украина.

"Россия пытается расшатать украинское общество, пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны. Призывает к каким-то массовым акциям. И таким образом они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев", - объясняет руководитель штаба.

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Также Петр Яценко добавил, что украинские места содержания пленных постепенно заполняются и стране нет необходимости держать российских пленных, зная, в каких условиях находятся защитники Украины в России.

"Мы знаем, что условия, в которых наши защитники находятся в России, значительно хуже тех условий, которые предлагаем мы, как европейская страна, которая придерживается третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Мы с радостью обменяли бы их хоть завтра на наших защитников, - добавил Яценко.

Напомним, согласно данным Минреинтеграции сейчас в российском плену находится 4337 украинцев. Из них 3574 человека - это военные, которые были захвачены в плен во время боевых действий, а 763 - гражданские, которых незаконно задержали оккупанты.

Последний обмен пленными состоялся 7 августа. Из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера - военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях. Среди освобожденных есть раненые.

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война в Украине обмен пленными
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