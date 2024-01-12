Подросток сказал родителям в Чехии, что идет в школу. А на самом же деле взял с собой паспорт из дома и отправился в Украину.

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Польские пограничники подростка задержали и вернули родителям в Чехию / коллаж Главред, фото Strazgraniczna и ua.depositphotos.com

15-летний юноша из Чехии отправился на польско-украинскую границу сперва прогулял школу, а потом сбежал из дому ‒ для того, чтобы отправиться в Украину воевать против русских оккупантов. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Подросток сказал родителям, что идет в школу. А на самом же деле взял с собой паспорт из дома и отправился в Украину.

Офицеры польского Силезского пограничного отряда, которые были на дежурстве на пункте совместного контроля в Хотебуге (Чехия), получили от своих чешских коллег соответствующие сообщения.

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В них говорилось, что 15-летний юноша из города Острава вышел из дома, но в школу он так и не попал. Следовательно, его родители обратились к полицейским, которые установили, что сигнал смартфона молодого человека был запеленгован в польском городе Пшемысле.

"В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что 15-летний подросток взял из дома свой паспорт, потому что хотел попасть в Украину, чтобы помочь тамошней армии в борьбе с российским агрессором. Парень уже успел пересечь польско-украинскую границу", – рассказывают польские пограничники.

Парня задержали и уже вернули домой в Остраву.

Борьба российских добровольцев

Напомним, в мае легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" провели военную операцию на территории Белгородской области. Они работали над созданием "полосы безопасности" для защиты мирных украинцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Вскоре стало известно, что легион и добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начали штурм населенного пункта Грайворон.

Затем, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что рейд в регион показал уязвимости российского государства и теперь следует ожидать новых походов добровольцев.

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