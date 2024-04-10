УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2024, 13:42
Офицеры из британской разведки сообщила, что РФ хочет пополнить свои оккупационные войска на примерно 400 тысяч контрактников.
Путин, войска РФ
Путинский режим планирует призвать около 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет - британская разведка / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

В стране-агрессоре России 1 апреля 2024 года начался весенний призыв в армию. Как сообщают сотрудники разведки Великобритании, путинский режим планирует призвать около 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

"Эти призывники будут служить 12 месяцев во всех родах вооруженных сил России, но пока не задействованы на боевых позициях в Украине. Военнослужащие срочной службы привлекаются в гарнизоны по всей России. В сухопутных частях обычно образуют батальон, отдельный от батальонов, укомплектованных военнослужащими контрактной службы. Некоторые военнослужащие срочной службы, вероятно, служат в прилегающих к украинской границе подразделениях России, обеспечивающих охрану границы", — объяснили они.

Как говорят британские офицеры, в отчете указано ‒ оккупационные войска РФ в Украине укомплектованы "контрактниками" и резервистами, которых мобилизовали еще в конце 2022 года. Однако на бойцов срочной службы давят ‒ для того, чтобы они заключали контракт и продолжали военную службу на фронте.

видео дня

"Вероятно, российские власти не хотят рисковать боевыми потерями среди солдат срочной службы, что, скорее всего, будет непопулярным. Потери среди бойцов-добровольцев более терпимы для общества", — отметили британцы.

Мобилизация в России (с 2022)

Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России

Директор России Владимир Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой мобилизации, сообщали осенью в разведке Минобороны Великобритании. Открытой кампании по призыву в войска оккупантов россияне проводить не будут.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что Россия политически не готова к новой мобилизации. По его мнению, российские власти открыто не говорят о призыве, чтобы не обострять ситуацию.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что после выборов Путина в России начнется всеобщая мобилизация. В стране будут усилены цензура и репрессии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Владимир Путин мобилизация в армию война России и Украины
Реклама

Главное за день

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:10 Украина
"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:51 Украина
Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:10 Украина
Все главные новости

Популярное

Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания 53251

Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой 17107

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой

Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild 8232

Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild

Россияне впервые применили танкенштейн для наступления: в Bild оценили тактику РФ 7613

Россияне впервые применили "танкенштейн" для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Последние новости

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

Реклама
13:10

Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

13:09

Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

13:06

Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

12:22

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивитВидео

12:18

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

12:09

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

11:51

Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский "танк-черепаху"Видео

11:43

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:37

Николаев - без света: что происходит

11:13

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

Реклама
11:13

Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

10:54

В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Драконы - плюнут на все, Тиграм - срыв

10:48

Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

10:46

Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

10:14

Как вырастить табак в домашних условиях и забыть о покупке сигаретВидео

10:07

"Мы не заинтересованы в фантастической идее": Зеленский оценил мирный план Трампа

10:07

Кейт Миддлтон приняла сложное решение

09:56

ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта - ISW

09:56

Путинистку Шукшину полиция отправила в участок

09:41

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27

09:29

"РФ нашла наше слабое место": Селезнев назвал 2 причины продолжения наступления армией РФ

09:25

Гороскоп на завтра 11 апреля: Девам - расходы, Стрельцам - хорошая новость

09:11

РФ атаковала две области, есть "прилеты", вспыхнули пожары: все подробностиФото

08:29

"Срочно необходимо": США продаст Украине комплектующие ЗРК Hawk на $138 млн

08:23

Бои шли полтора года: оккупанты захватили Первомайское - Deep State

08:10

Орский потоп: маленький рубикон с неплохими перспективамимнение

07:30

Церковный праздник 11 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Антипы

07:25

Непросто будет найти лицо художника на картине за 8 секунд: загадка на сообразительность

07:21

Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет поставлять Украине ракеты Taurus

Реклама
06:34

Попытка Кэмерона помочь Украине с военной помощью США провалилась - The Guardian

06:10

Российские НПЗ продолжают горетьмнение

04:28

Зеленский о том, чем обернется для Украины мир на условиях Путина: будет много крови

04:00

Кейт Миддлтон во время химиотерапии нарушила королевскую традицию

03:32

Будут прорываться с 2 направлений: полковник ВСУ назвал главные цели наступления РФ

03:05

Только зоркие гении на это способны: найдите 7 отличий между фото за одну минуту

02:30

Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт

02:00

Крутая штучка: 18-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась своим элитным автомобилем

02:00

Джеки Чан отпраздновал юбилей и порадовал фанатов ретроснимками

01:35

Когда сажать чеснок весной: есть одно важнейшее правило

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять