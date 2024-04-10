Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

Офицеры из британской разведки сообщила, что РФ хочет пополнить свои оккупационные войска на примерно 400 тысяч контрактников.

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Путинский режим планирует призвать около 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет - британская разведка / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

В стране-агрессоре России 1 апреля 2024 года начался весенний призыв в армию. Как сообщают сотрудники разведки Великобритании, путинский режим планирует призвать около 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

"Эти призывники будут служить 12 месяцев во всех родах вооруженных сил России, но пока не задействованы на боевых позициях в Украине. Военнослужащие срочной службы привлекаются в гарнизоны по всей России. В сухопутных частях обычно образуют батальон, отдельный от батальонов, укомплектованных военнослужащими контрактной службы. Некоторые военнослужащие срочной службы, вероятно, служат в прилегающих к украинской границе подразделениях России, обеспечивающих охрану границы", — объяснили они.

Как говорят британские офицеры, в отчете указано ‒ оккупационные войска РФ в Украине укомплектованы "контрактниками" и резервистами, которых мобилизовали еще в конце 2022 года. Однако на бойцов срочной службы давят ‒ для того, чтобы они заключали контракт и продолжали военную службу на фронте.

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"Вероятно, российские власти не хотят рисковать боевыми потерями среди солдат срочной службы, что, скорее всего, будет непопулярным. Потери среди бойцов-добровольцев более терпимы для общества", — отметили британцы.

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в Росси́и была объявлена 21 сентября 2022 года в ходе вторжения России на Украину и вскоре после контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России

Директор России Владимир Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой мобилизации, сообщали осенью в разведке Минобороны Великобритании. Открытой кампании по призыву в войска оккупантов россияне проводить не будут.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что Россия политически не готова к новой мобилизации. По его мнению, российские власти открыто не говорят о призыве, чтобы не обострять ситуацию.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что после выборов Путина в России начнется всеобщая мобилизация. В стране будут усилены цензура и репрессии.

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