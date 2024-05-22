'Максимум внимания пограничью': Зеленский назвал направления основных боев в Украине

Президент Украины заслушал два доклада главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

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Президент раскрыл главную задачу ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 38 отдельная бригада морской пехоты

Основными направлениями боевых действий остается Покровское, другие донецкие направления, а также Купянское направление на Харьковщине. Особое внимание уделяется всему приграничью, в частности в Харьковской и Сумской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Говорил сегодня с генералом Сырским - по фронтовой ситуации. Доклад Главкома был утром и вот недавно. Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания - всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также в Сумской области", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что задачи для украинских подразделений остаются неизменными. ВСУ должны наносить как можно больше потерь российским оккупантам.

видео дня

"Я благодарю каждого воина, каждого солдата и командира, которые действительно меткие, которые действительно обеспечивают нам всем - всему нашему государству - необходимые результаты", - подчеркнул президент.

Президент Зеленский сообщил, что провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству РЭБ, дронов, ракетной программы и противодействию российским управляемым авиабомбам.

"Сложная тематика, и если в отношении РЭБ, дронов, ракетной программы мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще предстоит очень многое сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть – Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции , наши города и общины от этих бомб. Это сейчас фактически основной инструмент российского террора и продвижение оккупанта", - добавил он.

Наступление РФ на Харьковщине - бои вблизи Волчанска

Напомним, ситуация в Харьковской области остается сложной. Волчанск является одной из главных целей россиян, однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Также военный ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что в Волчанске Харьковской области трудно определить, кто контролирует какую часть города, поскольку позиции постоянно переходят "из рук в руки".

Как сообщал Главркед, оружие из США, в частности бомбы GLSDB, ПТРК Javelin и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, помогли ВСУ остановить наступление российской армии на Харьковщине. Российские войска остаются на тех же позициях вблизи села Липцы, которые им удалось захватить в первые трое суток наступления, отметил аналитик Bild Юлиан Репке.

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