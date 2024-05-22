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"Максимум внимания пограничью": Зеленский назвал направления основных боев в Украине

Руслана Заклинская
22 мая 2024, 20:46обновлено 22 мая, 21:44
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Президент Украины заслушал два доклада главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
'Максимум внимания пограничью': Зеленский назвал направления основных боев в Украине
Президент раскрыл главную задачу ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 38 отдельная бригада морской пехоты

Основными направлениями боевых действий остается Покровское, другие донецкие направления, а также Купянское направление на Харьковщине. Особое внимание уделяется всему приграничью, в частности в Харьковской и Сумской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Говорил сегодня с генералом Сырским - по фронтовой ситуации. Доклад Главкома был утром и вот недавно. Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания - всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также в Сумской области", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что задачи для украинских подразделений остаются неизменными. ВСУ должны наносить как можно больше потерь российским оккупантам.

видео дня

"Я благодарю каждого воина, каждого солдата и командира, которые действительно меткие, которые действительно обеспечивают нам всем - всему нашему государству - необходимые результаты", - подчеркнул президент.

Президент Зеленский сообщил, что провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству РЭБ, дронов, ракетной программы и противодействию российским управляемым авиабомбам.

"Сложная тематика, и если в отношении РЭБ, дронов, ракетной программы мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще предстоит очень многое сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть – Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции , наши города и общины от этих бомб. Это сейчас фактически основной инструмент российского террора и продвижение оккупанта", - добавил он.

Наступление РФ на Харьковщине - бои вблизи Волчанска

Напомним, ситуация в Харьковской области остается сложной. Волчанск является одной из главных целей россиян, однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Также военный ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что в Волчанске Харьковской области трудно определить, кто контролирует какую часть города, поскольку позиции постоянно переходят "из рук в руки".

Как сообщал Главркед, оружие из США, в частности бомбы GLSDB, ПТРК Javelin и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, помогли ВСУ остановить наступление российской армии на Харьковщине. Российские войска остаются на тех же позициях вблизи села Липцы, которые им удалось захватить в первые трое суток наступления, отметил аналитик Bild Юлиан Репке.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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