УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2024, 19:43обновлено 22 мая, 20:14
451
Синоптики предупреждают о том, что во многих областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 23 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности почти по всей Украине. Безопасно будет только на территории Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: ventusky

Погода 23 мая

В Украине 23 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на Закарпатье и в Карпатах 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +28

По данным meteoprog, 23 мая в Украину придет настоящая жара. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+23 градусов.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода 23 мая в Киеве

В Киеве 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

"Максимум внимания пограничью": Зеленский назвал направления основных боев в Украине

"Максимум внимания пограничью": Зеленский назвал направления основных боев в Украине

20:46 Украина
"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружием

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружием

19:43 Мир
Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

19:43 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не вернется : появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон 27957

"Не вернется": появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон

Куда пропала София Ротару: родная сестра слила артистку 23829

Куда пропала София Ротару: родная сестра "слила" артистку

Езжай в Израиль и там давай концерт : россияне набросились на Максима Галкина 19418

"Езжай в Израиль и там давай концерт": россияне набросились на Максима Галкина

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке 14736

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

Последние новости

21:17

"Так рано ушла": умерла сестра Жанны Фриске - причина

20:46

"Максимум внимания пограничью": Зеленский назвал направления основных боев в Украине

20:45

Француженки кладут под подушку лавровый лист: решают сразу 3 проблемы

20:31

Госисполнители уже 13 лет периодически арестовывают счета "Энергоатома" в интересах мошеннической схемы времен Януковича

20:24

Евгений Руденко досье

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
19:46

Как избавиться от сорняков на клумбе: способ, который быстро решит проблемуВидео

19:43

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружиемВидео

19:43

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

19:41

"Дефицит увеличился": в Укрэнерго назвали часы, когда будут выключать свет в четверг

Реклама
19:36

Польша стягивает войска на границу с Беларусью: в Минобороны раскрыли угрозы

19:19

Позиции переходят "из рук в руки": Сазонов раскрыл тяжелую ситуацию в Волчанске

19:10

Кто таинственный россиянин на разбившемся вертолёте президента Иранамнение

19:07

Вслед за "кровавым" королем: в Сети "разнесли" свежий портрет Кейт Миддлтон

19:00

Лишь единицы найдут 6 скрытых слов за 12 секунд: чрезвычайная загадка

18:39

Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

18:36

Как быстро почистить молодой картофель: лайфхак, который сэкономит ваше время

18:27

"Самая большая угроза": РФ может начать наступление на новом направлении - Жорин

18:16

Электрошокеры, наручники и остановка авто: Нацгвардии расширили полномочия

17:51

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

17:46

Красная линия для РФ: майор ВСУ рассказал, будут ли ВСУ уничтожать Крымский мост

Реклама
17:42

По Луганщине прилетела серия "приятных" ракетных ударовВидеоблоги

17:39

Как лучше всего заморозить малину: простой способ на заметку хозяйкам

17:22

Дополнительный отпуск для военных: в Кабмине рассказали, как получить

16:59

"До Харькова не дойдут": Свитан сказал, как Украина может противодействовать КАБамВидео

16:51

Пауки больше не попадут в дом: чем нужно обработать тюль и подоконник

16:41

"Помешать новому наступлению РФ": в СНБО выдали важное заявление к США

16:26

После абьюза и домашнего насилия: известная украинская супермодель вышла замуж

16:22

"Ситуация сложная": главком Швеции спрогнозировал продолжительность войны в Украине

16:16

Ехали спасать гражданских: в Волчанске РФ ударила дроном по авто с полицейскими

15:56

Церковный праздник 23 мая: что запрещено делать на святого Михаила

15:52

20 тысяч грн в месяц: в Раде предложили вариант бронирования от мобилизации

15:48

Летальное оружие для РФ: британский министр рассказал о секретной подачке Китая

15:34

"Этот месяц 2024 года станет решающим в войне": что устроит Украина к концу года для РФ - прогноз

15:17

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

15:13

Россияне отводят войска: в ВСУ объяснили изменение ситуации возле Часового Яра

15:05

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

15:02

Новые графики отключения света в Украине: где и когда не будет электроэнергии

14:37

"Мобилизация будет проходить лучше": Подоляк назвал главный фактор

14:26

РФ атаковала Харьков: был прилет возле домов, есть возгорание и много раненых

14:18

Депутатам Порошенко предлагают продать приобретенные в войну Мерседесы и квартиры вдвое дороже, чем показано в их декларациях

Реклама
14:12

За кого топит Слава Каминская: популярный актер раскрыл настоящую позицию певицы

13:54

Почему говорить "зіниця ока" неправильно: распространенная ошибка, которая многих удивитВидео

13:39

"Что он значит?": иностранцы ломают голову над украинским дорожным знаком

13:38

СБУ объявила подозрение беглецу и продюсеру-путинисту Бардашу

13:37

Атаки ВСУ быстрее: флот РФ может не восстановить собственные силы - Forbes

13:06

В окружении знаменитых одесситов: Максим Галкин встретился с любимыми украинцами

13:00

"Врагов ждут новые сюрпризы": морские дроны "Sea Baby" оснастили "Градами" - СМИ

12:50

"Стратегия не идеальна": в NYT рассказали о медленном отступлении ВСУ на Харьковщине

12:17

Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" пояснили, как долго они продлятся

12:10

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять