Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 23 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности почти по всей Украине. Безопасно будет только на территории Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: ventusky

Погода 23 мая

В Украине 23 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на Закарпатье и в Карпатах 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +28

По данным meteoprog, 23 мая в Украину придет настоящая жара. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода 23 мая в Киеве

В Киеве 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

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