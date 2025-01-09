500 тыс. человек подали в розыск: ВР одобрила скидку в 50% штрафа для уклонистов

ТЦК подало в розыск более 500 тысяч человек за время полномасштабного вторжения. В ВР одобрили в первом чтении законопроект о скидке при оплате штрафа.

https://glavred.info/ukraine/500-tys-chelovek-podali-v-rozysk-vr-odobrila-skidku-v-50-shtrafa-dlya-uklonistov-10628993.html Ссылка скопирована

ТЦК подали в розыск более 500 тысяч человек/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

ТЦК подало в розыск более 500 тысяч человек за время полномасштабного вторжения

Поиском этих лиц занимается не ТЦК, а Нацполиция

ВР одобрила в первом чтении законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов

С начала полномасштабного вторжения ТЦК подало в розыск более 500 тысяч человек.

Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Наталья Киндратив. Она отметила, что розыском этих лиц занимается не ТЦК, а Национальная полиция. Но у Нацполиции ограниченные ресурсы, поэтому разыскать такое количество людей будет сложно.

видео дня

"У нас есть количество лиц, которые были поданы в розыск. Более 500 тысяч человек за время полномасштабного вторжения были поданы в розыск для органов Национальной полиции. Розыском этих граждан ТЦК не занимается, им занимается Национальная полиция. Опять же, для Национальной полиции это не является единственной обязанностью, и разыскать такое количество людей теми средствами ограниченными, которые у них есть, это тоже довольно сложно", - сказала офицер.

ВР одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов

В Верховной Раде 9 января в первом чтении приняла законопроект 12093, которым предлагается разрешить скидку в 50% уклонистам, если они добровольно признают нарушения и оплатят штраф от ТЦК. Авторами законопроекта являются члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его главу Сергея Ионушаса.

Депутаты указывают, что в течение 2024 года около 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные. По словам нардепов, скидка для уплаты штрафа 50% может простимулировать лиц, которые не обновили свои данные, выполнить свой долг.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за такое правонарушение предусматривается штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.

"А значит, на сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране", - отметили депутаты в пояснительной записке.

Новые правила бронирования ва Украине/ Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ТЦК и СП ответили, могут ли мобилизовать забронированных работников. Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что один из работников критически важного предприятия, который имел официальное бронирование, был мобилизован.

Также ранее сообщалось, что часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля. Бронирование работника устанавливается Министерством экономики.

Напомним, Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке - стало известно, будет ли мобилизация женщин. Также известно, что добровольной будет добровольная постановка на воинский учет.

Читайте также:

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред