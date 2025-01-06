Могут ли мобилизовать забронированных работников: в ТЦК и СП ответили

Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что один из работников критически важного предприятия, который имел официальное бронирование, был мобилизован.

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Юрист опровергла информацию, что ТЦК может мобилизовать забронированных / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Юрист рассказала о случае в Николаевском областном ТЦК и СП

Юрист опровергла информацию, что ТЦК может мобилизовать забронированных

Информация о том, что ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников критически важных предприятий не соответствует действительности. Об этом сообщила майор юстиции, помощник начальника центра по правовой работе, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко, пишет Укринформ.

По ее словам, случай, который произошел в Николаевском областном центре комплектования по аннулированию бронирования и мобилизации забронированного работника связан с техническими проблемами документооборота.

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"Информация, которая распространяется по Сети интернет, не совсем соответствует действительности. 5 ноября 2024 года Николаевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки получил распоряжение председателя Николаевской районной военной администрации об отмене мобилизационных заданий (заказов) некоторым предприятиям. В перечне этих предприятий также ООО "АТФ АГРО-ДИЛО". Согласно подпункту 2 пункта 12 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023, которое было действительным на тот момент, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае "завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены". Также этим постановлением установлено, что средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов состоялось автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия", - пояснила Кийко.

В то же время она отметила, что кроме наличия мобилизационного задания, из-за отмены которого и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Поскольку должностными лицами Николаевского РТЦК и СП этот фактор не был учтен, по данному факту по состоянию на сегодняшний день Николаевский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку. То есть будут выяснены все подробности и урегулирован в дальнейшем этот вопрос", - отметила начальник юридической службы Николаевского ТЦК.

Отметим, ранее народный депутат Александр Федиенко заявил, что один из работников критически важного предприятия, который имел официальное бронирование, был мобилизован Николаевским областным центром комплектования.

Бронирование от мобилизации в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, правительство Украины разрешило бронировать еще одну категорию граждан - священнослужителей. Согласно новому документу, забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.

Также в Украине обновили статус критически важных предприятий по новым критериям. Семь компаний успешно прошли обновление и теперь могут бронировать работников на срок до 12 месяцев.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что нормы по зарплате на предприятиях для бронирования сотрудников являются справедливыми и соответствуют принципу "Воюй или работай". Он пояснил, что установлены четкие критерии, в частности средняя зарплата на уровне 20 тыс. грн.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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