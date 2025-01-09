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Мощный удар ГУР: на юге взорвана укрепленная пушечная позиция россиян

Алексей Тесля
9 января 2025, 12:18
156
Воины ГУР обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области.
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Уничтожена артиллерийская позиция РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Нанесен удар по пушечной позиции россиян с помощью дронов
  • Использованы камикадзе самолетного типа Darts и FPV Babay-Heavy

В Запорожской области уничтожена укрепленная артиллерийская позиция российской оккупационной армии.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по позиции россиян с помощью дронов, говорится в сообщении ГУР.

видео дня

При этом опубликовано видео, на котором зафиксирована работа спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР Минобороны. Воины обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области.

Отметим, что для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами.

Кроме того, разведчики применили три FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.

Смотрите видео - уничтожена артиллерийская позиция РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по оккупантам РФ - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8. В результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет России получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Напомним, что оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 31 декабря уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения.

Как сообщал ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов, что дроны Magura V5 неоднократно атаковали вражеские воздушные силы. Однако ранее оккупационная техника все же могла долетать до береговой линии, хоть и с повреждениями.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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