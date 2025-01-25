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Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецепт

Мария Тупик
25 января 2025, 18:31
57
Шикарный рецепт вкусного салата Красное море, который готовить 5 минут.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусный салат Красное море рецепт
Вкусный салат Красное море рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкусный и очень легкий салат Красное море, который готовить невероятно просто. Давно забытый салат, который многих покорит.

Всего 4 ингредиента и варить ничего не нужно. Салат Красное море превосходно подойдет для вашего праздничного стола.

Салат Красное море - рецепт

Вам понадобится:

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  • Крабовые палочки – 200 г
  • Перец сладкий (красный) – 1 шт
  • Помидор – 1 шт
  • Плавленый сырок – 1 шт
  • Майонез
  • Чеснок – 1 зубок
  • Соль по вкусу

Совет! Чтобы салат Красное море получился красивым, нарезаем все ингредиенты соломкой.

Крабовые палочки достаем из упаковки, разрезаем на половинки и нарезаем соломкой.

Красный сладкий болгарский перец помыть, почистить от семян и нарезать также соломкой.

Помидоры выбирайте не сильно мягкие, но сочные. Помыть помидор, порезать на слайсы и далее на красивые брусочки.

Как готовить салат Красное море с крабовыми палочками рецепт
Как готовить салат Красное море с крабовыми палочками рецепт / depositphotos.com/ua

Плавленые сырки натереть на крупной терке.

Соединить все ингредиенты на салат Красное море.

Добавить 1 зубчик чеснока к помидорам, красному перцу, крабовым палочкам и плавленому сырку.

Заправить салат Красное море майонезом и посолить по вкусу.

Салат хорошо перемешать и подавать сразу свежим к столу.

Смотрите видео, как готовить салат Красное море рецепт:

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