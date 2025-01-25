Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецепт

Вкусный и очень легкий салат Красное море, который готовить невероятно просто. Давно забытый салат, который многих покорит.
Всего 4 ингредиента и варить ничего не нужно. Салат Красное море превосходно подойдет для вашего праздничного стола.
Салат Красное море - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки – 200 г
- Перец сладкий (красный) – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Плавленый сырок – 1 шт
- Майонез
- Чеснок – 1 зубок
- Соль по вкусу
Совет! Чтобы салат Красное море получился красивым, нарезаем все ингредиенты соломкой.
Крабовые палочки достаем из упаковки, разрезаем на половинки и нарезаем соломкой.
Красный сладкий болгарский перец помыть, почистить от семян и нарезать также соломкой.
Помидоры выбирайте не сильно мягкие, но сочные. Помыть помидор, порезать на слайсы и далее на красивые брусочки.
Плавленые сырки натереть на крупной терке.
Соединить все ингредиенты на салат Красное море.
Добавить 1 зубчик чеснока к помидорам, красному перцу, крабовым палочкам и плавленому сырку.
Заправить салат Красное море майонезом и посолить по вкусу.
Салат хорошо перемешать и подавать сразу свежим к столу.
Смотрите видео, как готовить салат Красное море рецепт:
Читайте также:
- Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт
- Нужна всего 1 капуста: супер шикарный рецепт полезного салата
- Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут
Кто такая yulia_smachno_tyt?
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред