Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецепт

Шикарный рецепт вкусного салата Красное море, который готовить 5 минут.

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Вкусный салат Красное море рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкусный и очень легкий салат Красное море, который готовить невероятно просто. Давно забытый салат, который многих покорит.

Всего 4 ингредиента и варить ничего не нужно. Салат Красное море превосходно подойдет для вашего праздничного стола.

Салат Красное море - рецепт

Вам понадобится:

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Крабовые палочки – 200 г

Перец сладкий (красный) – 1 шт

Помидор – 1 шт

Плавленый сырок – 1 шт

Майонез

Чеснок – 1 зубок

Соль по вкусу

Совет! Чтобы салат Красное море получился красивым, нарезаем все ингредиенты соломкой.

Крабовые палочки достаем из упаковки, разрезаем на половинки и нарезаем соломкой.

Красный сладкий болгарский перец помыть, почистить от семян и нарезать также соломкой.

Помидоры выбирайте не сильно мягкие, но сочные. Помыть помидор, порезать на слайсы и далее на красивые брусочки.

Как готовить салат Красное море с крабовыми палочками рецепт / depositphotos.com/ua

Плавленые сырки натереть на крупной терке.

Соединить все ингредиенты на салат Красное море.

Добавить 1 зубчик чеснока к помидорам, красному перцу, крабовым палочкам и плавленому сырку.

Заправить салат Красное море майонезом и посолить по вкусу.

Салат хорошо перемешать и подавать сразу свежим к столу.

Смотрите видео, как готовить салат Красное море рецепт:

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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